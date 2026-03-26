अमेरिकी अधिकारियों और सांसदों ने स्पेस में चीन के आगे बढ़ने की चेतावनी दी

वॉशिंगटन, 26 मार्च (आईएएनएस)। अमेरिका के सीनेटरों और अधिकारियों ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (आईएसएस) से कमर्शियल स्पेस प्लेटफॉर्म पर जाने में खतरों की चेतावनी दी है। दरअसल, चीन पृथ्वी की निचली कक्षा में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। इस वजह से अमेरिका अलर्ट हो गया है।

हाउस साइंस कमेटी के चेयरमैन ब्रायन बैबिन ने कहा, “इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन… एक शानदार कामयाबी है जो अमेरिकी स्पेस प्रोग्राम की काबिलियत को दिखाता है।”

उन्होंने कहा कि आईएसएस ने 25 साल से ज्यादा समय से इंसानों की स्पेसफ्लाइट और रिसर्च में मदद की है। लेकिन उन्होंने कहा कि स्टेशन पुराना हो रहा है और अगले फेज को ध्यान से संभालना होगा।

सब-कमेटी के चेयरमैन माइक हरिडोपोलोस ने चीन के साथ मुकाबले की जरूरत पर जोर देते हुए कहा, “अमेरिका को लो अर्थ ऑर्बिट में लीड करना चाहिए।”

उन्होंने कहा कि स्पेस लीडरशिप सिर्फ डीप स्पेस मिशन के बारे में नहीं है। यह लो अर्थ ऑर्बिट में ताकत पर भी निर्भर करता है।

एयरोस्पेस सेफ्टी एडवाइजरी पैनल के मेंबर चार्ल्स जे. प्रीकोर्ट ने सेफ्टी से जुड़ी चिंताएं जताईं और कहा, “आईएसएस अपनी लाइफसाइकल के सबसे ज्यादा खतरे वाले फेज में काम कर रहा है।” उन्होंने कहा कि पुराने होते सिस्टम और घिसाव से खतरा बढ़ रहा हैं।

उन्होंने कहा, “लगातार सेफ ऑपरेशन किया जा सकता है, लेकिन यह लगातार इंजीनियरिंग की सख्ती, डिसिप्लिन्ड रिस्क मैनेजमेंट और सही रिसोर्सिंग के बिना पक्का नहीं है।”

प्रीकोर्ट ने इस बदलाव के बारे में भी चेतावनी दी और कहा, “लो अर्थ ऑर्बिट में अमेरिका ह्यूमन स्पेसफ्लाइट कैपेबिलिटी में गैप का एक भरोसेमंद रिस्क है।”

उन्होंने कहा कि ऐसा गैप रिसर्च और भविष्य के मिशन पर असर डाल सकता है। इंडस्ट्री लीडर्स ने स्पेस-बेस्ड काम की जबरदस्त डिमांड की ओर इशारा किया। कमर्शियल स्पेस फेडरेशन के अध्यक्ष डेविड कैवोसा ने कहा, “ग्लोबल वैल्यू, पहले से ही 57,000 करोड़ डॉलर आंकी गई है और 2035 तक इसके 1,800 अरब डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है।”

उन्होंने कहा कि आईएसएस पर प्राइवेट रिसर्च तेजी से बढ़ी है। कैवोसा ने पॉलिसी में स्पष्टता लाने की अपील की। ​​उन्होंने कहा, “नासा को सीएलडी प्रोक्योरमेंट के साथ आगे बढ़ना चाहिए और इंडस्ट्री को अपनी एक्विजिशन स्ट्रैटेजी, जरूरतों और प्रोक्योरमेंट टाइमलाइन के बारे में सुनिश्चित करके बताना चाहिए।”

उन्होंने चेतावनी दी कि देरी से निवेश को नुकसान हो सकता है और नए स्टेशन धीमे हो सकते हैं। नासा ने कहा कि वह इस बदलाव के लिए तैयारी कर रहा है।

स्पेस ऑपरेशंस के एक्टिंग एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर जोएल आर. मोंटालबानो ने कहा, “नासा की स्ट्रैटेजी प्राइवेट सेक्टर की पहल और 2030 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बदलने के लिए एक कमर्शियल रास्ता बनाएगी।”

उन्होंने कहा कि नासा का लक्ष्य "एलईओ में एक मजबूत कमर्शियल मार्केटप्लेस में कई कस्टमर्स में से एक बनना है।" मोंटालबानो ने कहा कि आईएसएस ने विज्ञान और मानवीय स्वास्थ्य में बड़ी रिसर्च को सपोर्ट किया है।

कानून बनाने वालों ने कहा कि ऑर्बिट में इंसानों की मौजूदगी में गैप से बचना बहुत जरूरी है। बाबिन ने चेतावनी दी कि दशकों तक लगातार मौजूदगी के बाद, कोई भी गैप बहुत बड़ा होगा।

आईएसएस कई सालों की देरी के बाद 2011 में पूरा हुआ था। इसने लगभग 200 अमेरिकी एस्ट्रोनॉट्स को होस्ट किया है।

चीन ने 2022 में अपना तियांगोंग स्पेस स्टेशन लॉन्च किया। तब से इसमें लगातार क्रू काम कर रहा है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि अगले कुछ साल लो अर्थ ऑर्बिट में लीडरशिप तय करेंगे।

--आईएएनएस

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