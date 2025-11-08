अक्टूबर में सभी मार्केट सेगमेंट में निफ्टी मिडकैप 150 और निफ्टी 50 रहे टॉप परफॉर्मर

नई दिल्ली, 8 नवंबर (आईएएनएस)। इस वर्ष अक्टूबर में सभी मार्केट सेगमेंट में निफ्टी मिडकैप 150 और निफ्टी 50 क्रमश: 4.79 प्रतिशत और 4.51 प्रतिशत की वृद्धि के साथ टॉप परफॉर्मर के रूप में उभरे। यह जानकारी शनिवार को आई एक रिपोर्ट में दी गई।

मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट बताती है कि निफ्टी 500 में 4.29 प्रतिशत और निफ्ट नेक्स्ट 50 में 2.92 प्रतिशत की वृद्धि के साथ लार्ज, मिड, स्मॉल और माइक्रोकैप्स सभी मार्केट कैप सेगमेंट ने सकारात्मक वृद्धि दर्ज करवाई है।

वहीं, इस वर्ष अक्टूबर में निफ्टी माइक्रोकैप 250 ने 3.93 प्रतिशत और निफ्टी स्मॉलकैप 250 ने 3.72 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करवाई।

रिलीज बताती है कि सेक्टोरल फ्रंट पर घरों को लेकर निरंतर मांग बने रहने के कारण रियल्टी 9.2 प्रतिशत की वृद्धि के साथ सबसे आगे रहा। जबकि सभी सेक्टर्स ने सकारात्मक वृद्धि दर्ज करवाई।

फंड हाउस के अनुसार, मिडकैप बेंचमार्क निफ्टी मिडकैप 150 ने 3 महीनों में 3.21 प्रतिशत, 6 महीनों में 10.93 प्रतिशत और बीते एक वर्ष में 5.60 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करवाई है।

वहीं, लार्ज कैप बेंचमार्क निफ्टी 50 ने 3 महीनों में 3.85 प्रतिशत, 6 महीनों में 5.70 प्रतिशत और बीते एक वर्ष में 6.27 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करवाई है।

इसके अलावा, निफ्टी 500 ने 3 महीनों में 3.47 प्रतिशत, 6 महीनों में 7.63 प्रतिशत और बीते एक वर्ष में 4.50 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करवाई है।

रिलीज में कहा गया है कि आईटी इंडेक्स 6.11 प्रतिशत की तेजी से बढ़ा लेकिन सालाना आधार पर 11 प्रतिशत की गिरावट में रहा। बैंकिंग शेयरों में मजबूती दर्ज की गई। बैंक इंडेक्स अक्टूबर में 5.75 प्रतिशत की तेजी से बढ़ा। इसके अलावा, इंडेक्स ने 3 महीनों में 3.24 प्रतिशत, 6 महीनों में 4.88 प्रतिशत और बीते एक वर्ष में 12.24 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करवाई है।

डिफेंस सेक्टर ने अक्टूबर में 3.63 प्रतिशत की तेजी के साथ अपनी मजबूत लॉन्ग-टर्म बढ़त को बनाए रखा। सेक्टर ने 3 महीनों में 4.61 प्रतिशत, 6 महीनों में 14.12 प्रतिशत और बीते एक वर्ष में 28.17 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करवाई है।

फंड हाउस का कहना है कि महंगाई को लेकर तेजी से गिरावट आई है, जिसे केंद्रीय बैंक आरबीआई की पॉलिसी को लेकर मौजूदा अप्रोच से समर्थन मिला है। वहीं, जीएसटी संग्रह भी मजबूत बना हुआ है, जो मजबूत घरेलू गतिविधियों को दर्शाता है।

