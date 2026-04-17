अक्षय तृतीया पर फोनपे से खरीदें 24 कैरेट डिजिटल गोल्ड, बेहद आसान और सुरक्षित विकल्प

नई दिल्ली, 17 अप्रैल (आईएएनएस)। भारत में अक्षय तृतीया के मौके पर सोना-चांदी खरीदने की परंपरा सिर्फ धार्मिक ही नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से भी काफी अहम मानी जाती है। ऐसे में, अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर फोनपे अपने यूजर्स को डिजिटल गोल्ड खरीदने का आसान और सुरक्षित विकल्प प्रदान कर रहा है। कंपनी के मुताबिक, यूजर्स अब 99.99 प्रतिशत शुद्धता वाला 24 कैरेट वाला डिजिटल गोल्ड सीधे ऐप के जरिए खरीद सकते हैं।

यह गोल्ड एमएमटीसी-पीएएमपी, सेफगोल्ड और कैरटलेन जैसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म्स के जरिए उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे ग्राहकों को पारदर्शिता, सुरक्षा और विश्वसनीयता का भरोसा मिलता है।

यूजर्स अपनी सुविधा के अनुसार यूपीआई, यूपीआई लाइट, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, वॉलेट और गिफ्ट कार्ड जैसे कई पेमेंट विकल्पों के जरिए भुगतान कर सकते हैं।

सिर्फ एक बार खरीदने के अलावा, फोनपे ग्राहकों को रोजाना या मासिक एसआईपी के जरिए भी डिजिटल गोल्ड में निवेश करने का मौका देता है, जिससे वे लंबे समय तक धीरे-धीरे बचत कर सकते हैं।

इस प्लेटफॉर्म की खास बात यह है कि ग्राहक केवल 10 रुपए से भी निवेश शुरू कर सकते हैं और जब चाहें अपना गोल्ड बेचकर पैसा सीधे अपने बैंक खाते में पा सकते हैं।

देश भर में लाखों लोग फोनपे के जरिए हाई-प्योरिटी 24 कैरेट गोल्ड खरीद चुके हैं, जिससे डिजिटल गोल्ड की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है।

फोनपे पर 24 कैरेट डिजिटल गोल्ड खरीदने के लिए स्टेप-बाय-स्टेप आसान तरीका यहां बताया गया है, जिसे फॉलो करके आप भी फोनपे से डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं और फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं।

स्टेप 1: फोनपे ऐप खोलें, गोल्ड और सिल्वर तक स्क्रॉल करें और 'अधिक' पर टैप करें।

स्टेप 2: इसके बाद 'बाय गोल्ड' पर टैप करें

स्टेप 3: फिर वह मूल्य दर्ज करें जिसे आप खरीदना चाहते हैं और 'प्रोसीड' पर क्लिक करें।

स्टेप 4: इसके बाद पेमेंट करने के लिए आगे बढ़ें पर टैप करें (कृपया सुनिश्चित करें कि आप अपनी स्क्रीन पर 5 मिनट का टाइमर समाप्त होने से पहले ऐसा कर लें)।

स्टेप 5: अंत में अपनी पसंद का पेमेंट ऑप्शन चुनकर 'पे' पर क्लिक करें और भुगतान पूरा करें।

इस तरह आप आसानी से फोनपे पर डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं।

--आईएएनएस

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