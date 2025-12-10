Adani Microsoft Meeting : गौतम अदाणी ने सत्य नडेला से की मुलाकात, एआई की अपार क्षमताओं पर हुई चर्चा

नई दिल्ली: अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि वे माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ सत्य नडेला से मिले और उन्होंने टेक्नोलॉजी के भविष्य को लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अपार क्षमताओं पर बात की।

गौतम अदाणी की नडेला से यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब माइक्रोसॉफ्ट ने अगले चार वर्षों में भारत में अपने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाउड कंप्यूटिंग क्षमता का विस्तार करने के लिए 17.5 अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा की है।

गौतम अदाणी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "सत्य नडेला से मिलना और टेक्नोलॉजी के भविष्य को लेकर उनके बहुमूल्य विचारों को जान पाना हमेशा मेरे लिए खुशी का पल रहा है। एआई के इस युग में जहां फिजिकल और डिजिटल वर्ल्ड तेजी से बदल रहे हैं, हम अपनी 360 डिग्री पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के लिए बेहद उत्साहित हैं।"

अदाणी ने आगे कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से तैयार किए जा रहे एआई ऐप्स का डेमो देखा, जो कि हैंड्स-ऑन लीडरशिप का एक और प्रमाण था, जिसे वास्तव में ग्रेट लीडर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।

नडेला ने बीते मंगलवार को पीएम मोदी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात को लेकर पीएम मोदी ने कहा था कि जब एआई की बात आती है तो दुनिया भारत को लेकर आशावादी बन जाती है।

उन्होंने एक्स पर लिखा, "सत्य नडेला के साथ एक प्रोडक्टिव बातचीत हुई। यह जानकर बेहद खुशी हो रही है कि माइक्रोसॉफ्ट ने एशिया में अपने सबसे बड़े निवेश के लिए भारत को चुना है। देश के युवाओं को इस अवसर के साथ इनोवेशन करने और एक बेहतर दुनिया तैयार करने के लिए एआई की क्षमताओं का इस्तेमाल करने का लाभ मिलेगा।"

नडेला ने एक्स पर पीएम मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा, "भारत में एआई के अवसरों पर प्रेरणादायक बातचीत करने के लिए धन्यवाद। माइक्रोसॉफ्ट भारत की महत्वाकांक्षाओं को सपोर्ट करते हुए 17.5 अरब डॉलर का निवेश करने जा रहा है, जो कि कंपनी का एशिया में सबसे बड़ा निवेश है। कंपनी की ओर से यह निवेश भारत के एआई फर्स्ट फ्यूचर के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल्स और संप्रभु क्षमताओं को बनाने में मदद करने के लिए किया जा रहा है।"

--आईएएनएस