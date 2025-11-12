Adani Cement : अदाणी सीमेंट डीकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए दुनिया की पहली इंडस्ट्रियल ग्रेड कूलब्रुक टेक का उपयोग करेगा

अहमदाबाद: अदाणी सीमेंट और फिनलैंड की कंपनी कूलब्रुक ने बुधवार को ऐलान किया कि वे मिलकर आंध्र प्रदेश के बोयारेड्डीपल्ली इंटीग्रेटेड सीमेंट प्लांट में सीमेंट डीकार्बोनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए दुनिया का पहला कमर्शियल 'रोटोडायनामिक हीटर' स्थापित करेंगी।

यह पहला मौका है जब इंडस्ट्रियल स्तर पर कूलब्रुक की आरडीएच टेक्नोलॉजी को स्थापित किया जाएगा, जो 2050 तक अदाणी सीमेंट के नेट-जीरो लक्ष्य की प्राप्ति (एसबीटीआई द्वारा मान्य) और वैश्विक स्तर पर भारी उद्योग क्षेत्रों में 2.4 बिलियन टन वार्षिक कार्बन डाइऑक्साइड में कटौती करने के कूलब्रुक के लक्ष्य को आगे बढ़ाती है।

बोयारेड्डीपल्ली इंटीग्रेटेड सीमेंट प्लांट में कूलब्रुक की आरडीएच टेक्नोलॉजी की स्थापना से कार्बन उत्सर्जन में प्रत्यक्ष तौर पर 60,000 टन प्रति वर्ष की कमी आ सकती है। इसे समय के साथ 10 गुना तक बढ़ाया जा सकता है, जो कि सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग डीकार्बोनाइजेशन में एक बड़ा कदम है।

अदाणी समूह के सीमेंट बिजनेस के सीईओ विनोद बहेटी ने कहा, "हमारे परिचालन में कूलब्रुक के रोटोडायनामिक हीटर की दुनिया की पहली कमर्शियल स्थापना, कंपनी की डीकार्बोनाइजेशन यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह हमारे नेट-जीरो लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में भी एक बड़ी छलांग है।"

आरडीएच सिस्टम को पूर्ण तौर पर अदाणी सीमेंट के रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट के माध्यम से पावर दी जाएगी,जिससे इंडस्ट्रियल हिट जनरेशन पूरी तरीके से कार्बन फ्री होगा।

कूलब्रुक के सीईओ जूनास रौरामो ने कहा, "अदाणी सीमेंट के साथ पहला इंडस्ट्रियल स्तर का प्रोजेक्ट स्थापित करना, दुनिया के सबसे बड़े सीमेंट बाजारों में से एक के इंडस्ट्रियल विद्युतीकरण में परिवर्तनकारी कदम है।"

रौरामो ने आगे कहा, "हमारा मिशन रोटोडायनामिक टेक्नोलॉजी को उन क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए एक नया उद्योग मानक बनाना है जहां कार्बन उत्सर्जन कम करना मुश्किल है। इससे हम सीमेंट उत्पादन के तरीके को नए सिरे से परिभाषित कर रहे हैं।"

विश्व स्तर पर 9वें सबसे बड़े सीमेंट उत्पादक के रूप में, अदाणी सीमेंट की स्थापित क्षमता 107 एमटीपीए है और भारत की हाउसिंग और इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में उपयोग किए जाने वाले सीमेंट में कंपनी की हिस्सेदारी करीब 30 प्रतिशत है।

--आईएएनएस