अंबुजा सीमेंट्स ने जनवरी-मार्च अवधि में रिकॉर्ड 10,915 करोड़ रुपए की आय दर्ज की

अहमदाबाद, 4 मई (आईएएनएस)। अदाणी ग्रुप की कंपनी अंबुजा सीमेंट्स ने सोमवार को वित्त वर्ष 26 की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च अवधि) के लिए नतीजे जारी किए। इस दौरान कंपनी की आय सालाना आधार पर 9 प्रतिशत बढ़कर 10,915 करोड़ रुपए हो गई है। यह कंपनी द्वारा हासिल की गई, अब तक की सबसे अधिक तिमाही आय है।

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक, समीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने अब तक की सबसे अधिक 19.9 मिलियन टन की सेल्स वॉल्यूम दर्ज की है। इसमें पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 10 प्रतिशत की बढ़त हुई है।

वित्त वर्ष 26 की चौथी तिमाही में कंपनी का ऑपरेटिंग एबिटा 1,464 करोड़ रुपए और मार्जिन 13.4 प्रतिशत रहा है। एबिटा प्रति मीट्रिक टन 735 रुपए रहा है।

कंपनी की बैलेंट शीट मजबूत बनी हुई है और फिलहाल कंपनी कर्ज मुक्त है। कंपनी ने दो रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है।

अंबुजा की वित्तीय स्थिति मजबूत बनी रही, जिसकी कुल संपत्ति 71,846 करोड़ रुपए और नकद भंडार 1,770 करोड़ रुपए है, जिसे क्रिसिल और केयर से शीर्ष स्तरीय एएए/ए1 प्लस क्रेडिट रेटिंग का समर्थन प्राप्त है।

अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड के पूर्णकालिक निदेशक और सीईओ विनोद बाहेती ने कहा कि वित्त वर्ष 2026 सीमेंट क्षेत्र के लिए मिलाजुला साल रहा है। एक ओर तो इस क्षेत्र में समेकन और जीएसटी 2.0 सुधार देखने को मिले, वहीं दूसरी ओर प्रतिकूल मौसम, वैश्विक भू-राजनीतिक कारक और राज्य चुनावों ने किसी न किसी रूप में इसे प्रभावित किया।”

उन्होंने आगे कहा, “इस परिस्थितियों में भी अंबुजा सीमेंट्स ने वर्ष के दौरान मजबूत प्रदर्शन किया।”

इस तिमाही के दौरान, अंबुजा सीमेंट ने सांघी और पेन्ना सीमेंट व्यवसायों का विलय पूरा कर लिया है, जिसके तहत सांघी सीमेंट 6 अप्रैल, 2026 से स्टॉक एक्सचेंजों से डीलिस्ट हो गई है।

इसी बीच, एसीसी और ओरिएंट सीमेंट ने स्टॉक एक्सचेंजों में आवेदन दाखिल कर दिए हैं और नियामकीय स्वीकृतियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

परिचालन के मोर्चे पर, कंपनी ने जोधपुर में 3 मीट्रिक टन प्रति वर्ष की क्लिंकर लाइन चालू की और दहेज में 1.2 मीट्रिक टन प्रति वर्ष की ग्राइंडिंग यूनिट के लिए परीक्षण शुरू किए है।

--आईएएनएस

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