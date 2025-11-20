आयन एक्सचेंज के इंद्रनील दत्त डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और इनोवेशन के साथ कंपनी को विकास की राह पर बढ़ा रहे आगे

नई दिल्ली, 19 नवंबर (आईएएनएस)। वॉटर मैनेजमेंट कंपनी आयन एक्सचेंज (इंडिया) लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ इंद्रनील दत्त ने कंपनी के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इनोवेशन और विस्तार के साथ नई ग्रोथ स्ट्रेटेजी की रूपरेखा तैयार की।

दत्त ने मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में कंपनी में अपने काम की शुरुआत की थी और हाल ही में उन्होंने इस भूमिका में दो वर्ष पूरे किए हैं। वे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और पार्टनरशिप के प्रबल समर्थक रहे हैं। उनसे पहले कंपनी में राजेश शर्मा मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ की भूमिका निभा रहे थे, जो कि वर्तमान में एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में कंपनी का मार्गदर्शन कर रहे हैं।

दत्त ने आयन एक्सचेंज की छह दशक पुरानी विरासत को विजन, ऑपरेशनल एक्सीलेंस, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी और लोगों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता से परिभाषित अपनी लीडरशिप के साथ पहले से और अधिक मजबूत किया है।

दत्त ने कहा, "भविष्य के समाधान टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और सरकार, उद्योग और समुदायों के बीच साझेदारी से आएंगे। आयन एक्सचेंज इस बदलाव का नेतृत्व करने के लिए एक मजबूत और अच्छी स्थिति में है।"

वे एनर्जी और संसाधन उद्योगों में अपने अनुभव के जरिए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाते हुए आयन एक्सचेंज के इंटरनेशनल फुटप्रिंट बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

कंपनी विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में एडवांस्ड प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशन प्रदान कर रही है, जिसके साथ कंपनी के निर्यात में तेजी से वृद्धि हो रही है और देश की स्थिति सस्टेनेबल वॉटर और एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी के हब के रूप में मजबूत हो रही है।

दत्त ने कहा, "हमारा लक्ष्य आयन एक्सचेंज को टोटल वॉटर एंड एनवायरमेंट मैनेजमेंट के लिए एक ग्लोबल बेंचमार्क बनाना है।"

कंपनी बढ़ती ग्लोबल डिमांड को पूरा करने के लिए महाराष्ट्र के रोहा में एक नया रेजिन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी बना रही है, जो सॉल्वेंट-फ्री प्रोडक्ट के निर्माण और खतरनाक रसायनों के कम से कम इस्तेमाल को सुनिश्चित करेगा।

उनके अनुसार, आयन एक्सचेंज के आईएनडीआईओएन रेजिन, हाइड्रैमेम मेम्ब्रेन और वॉटर ट्रीटमेंट केमिकल्स कंपनी की तकनीकी बढ़त का मूल आधार हैं।

सबने मिलकर वॉटर, वेस्ट वॉटर, सॉलिड वेस्ट और वेस्ट टू एनर्जी सॉल्यूशन में लीडर के रूप में आयन एक्सचेंज की स्थिति को मजबूत किया है। यह एक ऐसा पोर्टफोलियो है, जिसकी बराबरी दुनिया भर में कुछ ही कंपनियां कर सकती हैं।

दत्त ने कहा, "हम स्वदेशी, प्रीमियम, उच्च-प्रदर्शन वाले 'मेड इन इंडिया' प्रोडक्ट को दुनिया भर में ले जा रहे हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "विकास हमेशा जिम्मेदारी के साथ जुड़ा होना चाहिए। आयन एक्सचेंज द्वारा विकसित हर सॉल्यूशन में स्थिरता एक मार्गदर्शक सिद्धांत बनी हुई है, जो जल, ऊर्जा और अपशिष्ट दक्षता को अनुकूलित करती है।"

दत्त के नेतृत्व में, आयन एक्सचेंज ने अपनी डिजिटल परिवर्तन यात्रा को गति दी है।

उन्होंने जोर देकर कहा, "डिजिटल न केवल दक्षता बढ़ाता है; बल्कि यह विश्वसनीयता, प्रदर्शन अनुकूलन और पूरे जीवनकाल में लागत बचत सुनिश्चित कर हमारे भागीदारों के लिए मूल्य भी बढ़ाता है। हम जल प्रबंधन के मामले में दुनिया भर की कंपनियों के लिए एक दूरदर्शी भागीदार बनना चाहते हैं।"

दत्त ने लोगों और संगठनात्मक विकास पर समान रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए एक अधिक पारदर्शी और जुड़े हुए कार्यस्थल के निर्माण के लिए मानव संसाधन परिवर्तन का भी समर्थन किया है।

युवा पेशेवरों को सशक्त बनाकर और विविध प्रतिभाओं को पोषित कर वह वैश्विक जल क्षेत्र के लिए अगली पीढ़ी के लीडर्स को तैयार कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, "हमारे लोग हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं। उनका जुनून और प्रतिबद्धता आयन एक्सचेंज को आगे बढ़ाती है।"

व्यवसाय के अलावा, आयन एक्सचेंज अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) शाखा, आयन फाउंडेशन के माध्यम से सामाजिक प्रभाव को बढ़ावा देता है। एक्वानारी जैसी पहलों ने महिलाओं को जल क्षेत्र में फिर से काम शुरू करने या करियर बनाने में सक्षम बनाया है, जो समावेशिता और समग्र प्रगति के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

वित्त वर्ष 2024-25 में 2,540 करोड़ रुपए के टर्नओवर और नेट प्रॉफिट आफ्टर सेल में 5.09 प्रतिशत की वृद्धि के साथ आयन एक्सचेंज मजबूत वृद्धि और इंडस्ट्री लीडरशिप का प्रदर्शन करता है।

