आंध्र प्रदेश : हिंदूपुर के पास इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी बनाने की योजना

Mar 13, 2026, 03:55 AM

अमरावती, 12 मार्च (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार को घोषणा की कि सरकार हिंदूपुर के पास एक इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

सीएम नायडू ने यह भी घोषणा की कि राज्य में क्रिएटिव इकॉनमी को बढ़ावा देने के मकसद से कंटेंट क्रिएटर्स, एआई, फिल्म और क्रिएटिव इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए अमरावती में एक क्रिएटिव सिटी बनाई जाएगी।

दूसरे दिन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, उन्होंने कहा कि सरकार इकोनॉमिक रीजन डेवलपमेंट पहल के तहत विशाखापत्तनम, अमरावती और तिरुपति क्षेत्रों को डेवलप कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ओर्वाकल (कुरनूल जिले में) पहले से ही एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर के तौर पर डेवलप किया जा चुका है, और अब एयरपोर्ट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, भविष्य में इसके एक बड़े इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित होने की उम्मीद है।

इसी तरह, कडप्पा जिले में कोप्पर्थी को भी एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर के रूप में डेवलप किया जाना चाहिए।

एक आधिकारिक रिलीज के अनुसार, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को वेल्थ क्रिएशन के लिए इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्टमेंट आकर्षित करने में प्रोएक्टिव रहने की सलाह दी।

उन्होंने कहा कि कलेक्टर्स और मंत्रियों को इन्वेस्टर्स के उनके पास आने का इंतजार नहीं करना चाहिए। इसके बजाय, उन्हें इन्वेस्टर्स की पहचान करनी चाहिए और प्रोएक्टिवली उनसे संपर्क करना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए जिलों में मीटिंग्स भी आयोजित की जानी चाहिए। उन्होंने घोषणा की कि सरकार बिजनेस करने की स्पीड के आधार पर जिले के हिसाब से रैंकिंग शुरू करेगी।

उन्होंने कहा, "अगर किसी जिले में इंडस्ट्री नहीं लाई जा सकती, तो जिले की ताकत और फायदों के आधार पर टूरिज्म, आईटी, एमएसएमई या खेती को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। डेवलपमेंट की स्ट्रेटेजी लोकल ताकत और मौकों पर आधारित होनी चाहिए।"

मुख्यमंत्री नायडू ने कहा कि कलेक्टरों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उनके जिलों में कितने इन्वेस्टमेंट, नौकरियां और प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हुई है। अगली कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में, इंडस्ट्री को बढ़ावा देने में उनके परफॉर्मेंस का रिव्यू किया जाएगा।

उन्होंने पोर्ट, एयरपोर्ट और रेलवे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देने की जरूरत पर भी जोर दिया।

यह कहते हुए कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, मुख्यमंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में बहुत सारे मौके हैं, जिसके लिए टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया है।

उन्होंने बताया कि राज्य का लक्ष्य पूरे आंध्र प्रदेश में 50,000 होटल रूम बनाना है, साथ ही होमस्टे के बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट को भी बढ़ावा देना है।

उन्होंने कहा कि ग्लोबल झगड़ों की वजह से, डोमेस्टिक टूरिज्म के बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि लोग विदेश के बजाय लोकल घूमना पसंद करते हैं। कुछ देशों ने बहुत कम नेचुरल फायदे वाली जगहों पर भी टूरिज्म को सफलतापूर्वक डेवलप किया है, जबकि आंध्र प्रदेश में कई हिस्टोरिकल जगहें और तीर्थस्थल हैं।

सीएम ने बताया कि रिच हिस्टोरिकल वैल्यू वाले पुराने स्मारकों और स्ट्रक्चर को बढ़ावा देना और डेवलप करना चाहिए।

