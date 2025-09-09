आतिथ्य क्षेत्र की प्रमुख कंपनी एयरबीएनबी ने बीते वर्ष देश की अर्थव्यवस्था में 113 अरब रुपए का दिया योगदान : रिपोर्ट

नई दिल्ली, 9 सितंबर (आईएएनएस)। एक लेटेस्ट रिपोर्ट में दी गई जानकारी के अनुसार, आतिथ्य क्षेत्र की प्रमुख कंपनी एयरबीएनबी ने बीते वर्ष देश की अर्थव्यवस्था में 113 अरब रुपए का योगदान दिया, जिससे वेज इनकम में 24 अरब रुपए आए और 1,11,000 नौकरियों के अवसर पैदा हुए।

एयरबीएनबी द्वारा संचालित ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की एक नई रिसर्च की मानें तो प्लेटफॉर्म की 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने में अहम भूमिका रही।

एयरबीएनबी-सपोर्टेड टूरिज्म ने ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज में 38,0000, खाद्य और पेय सेवाओं में 19,600, थोक और खुदरा व्यापार में 16,800 और मैन्युफैक्चरिंग में 10,700 नौकरियों के अवसर पैदा करने में मदद की।

भारत में पिछले वर्ष एयरबीएनबी के कुल ट्रैवलर्स में 91 प्रतिशत घरेलू यात्री थे, जो कि 2019 के लगभग 79 प्रतिशत से एक शानदार वृद्धि है।

रिपोर्ट के अनुसार, यह वृद्धि घरेलू यात्रा में वृद्धि और युवा भारतीय एयरबीएनबी मेहमानों की बढ़ती मांग के कारण दर्ज की गई, जिसने भारत को एयरबीएनबी के सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक बना दिया।

अंतरराष्ट्रीय मेहमानों में सबसे बड़ा इनबाउंड सोर्स संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया थे।

भारत में बीते वर्ष एयरबीएनबी मेहमानों का खर्च करीब 112 अरब रुपए तक पहुंच गया, जिसमें आवास और गैर-आवास दोनों खर्च शामिल हैं।

रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि एयरबीएनबी का 2024 में भारत के यात्रा और पर्यटन सकल घरेलू उत्पाद में 0.5 प्रतिशत योगदान होगा। साथ ही पर्यटन से संबंधित रोजगार के 0.2 प्रतिशत को बढ़ावा मिला, जो पर्यटन से संबंधित हर 417 नौकरियों में से एक के बराबर है।

अग्रणी पर्यटन क्षेत्रों के अलावा, एयरबीएनबी द्वारा उत्पन्न गतिविधियों ने अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें परिवहन और भंडारण में 31 अरब रुपए, कृषि में 15 अरब रुपए, रियल एस्टेट में 13 अरब रुपए और मैन्युफैक्चरिंग में 12 अरब रुपए का योगदान शामिल रहा।

ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक कंसल्टिंग एशिया के निदेशक जेम्स लैम्बर्ट ने कहा, "भारत का पर्यटन क्षेत्र घरेलू यात्रियों की मजबूत मांग से आगे बढ़ रहा है। व्यस्त शहरी शहरों से लेकर शांत छोटे कस्बों तक, भारतीय यात्री अपने देश की समृद्धि और विविधता का आनंद ले रहे हैं।"

उन्होंने कहा, "साथ ही, यह मजबूत घरेलू पर्यटन बाजार अंतरराष्ट्रीय पर्यटन क्षेत्र में विकास की अद्भुत क्षमता की ओर इशारा करता है। इस क्षमता का लाभ उठाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मंचों के साथ रणनीतिक साझेदारी की आवश्यकता है ताकि भारत में आने वाले पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके और भारत की ग्लोबल अपील को व्यापक बनाया जा सके।"

एयरबीएनबी इंडिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कंट्री हेड अमनप्रीत बजाज ने कहा कि यह रिपोर्ट दर्शाती है कि भारत में किस तरह घरेलू यात्रा पर्यटन का मुख्य इंजन बनी हुई है, जो माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप और संबंधित क्षेत्रों को बढ़ावा देने के साथ उभरते और कम प्रसिद्ध दोनों तरह के गंतव्यों में छोटे व्यवसायों को समर्थन दे रही है।

