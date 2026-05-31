आज के युग में इन्फ्रास्ट्रक्चर और इंटेलिजेंस एक दूसरे के पूरक : गौतम अदाणी

अहमदाबाद, 31 मई (आईएएनएस)। आधुनिक इतिहास में हमेशा फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे - सड़कें, पोर्ट्स, पावर प्लांट्स- पहला आया है और इसके बाद टेक्नोलॉजी का आगमन हुआ है, लेकिन आज के युग में इन्फ्रास्ट्रक्चर और इंटेलिजेंस एक दूसरे के पूरक हैं और एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। यह बयान अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने वित्त वर्ष 2026 के लिए दिए अपने वार्षिक संदेश में दिया।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के सोचने से पहले ऊर्जा का प्रवाह होना आवश्यक है, डेटा के संचलन से पहले इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो, अदाणी समूह का पोर्टफोलियो - जिसमें बंदरगाह, हवाई अड्डे, एनर्जी, ट्रांसमिशन, लॉजिस्टिक्स, डेटा सेंटर और मैन्युफैक्चरिंग शामिल हैं - अलग-अलग व्यवसायों का संग्रह नहीं है, बल्कि एक एकीकृत मंच है जिसे फिजिकल और डिजिटल दुनिया को जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है।

अदाणी ग्रुप के चेयरमैन ने कहा कि कि प्रतिस्पर्धात्मक लाभ का अगला युग उन संगठनों का नहीं होगा जिनके हित बिखरे हुए हैं, बल्कि उन संगठनों का होगा जो बुनियादी ढांचे, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और क्रियान्वयन को एक एकीकृत प्रणाली में संयोजित करने में सक्षम हैं।

एआई के हमारे समय की प्रमुख तकनीकी चर्चा बनने से बहुत पहले ही, अदाणी समूह ने इसे समर्थन देने के लिए आवश्यक भौतिक आधार का निर्माण शुरू कर दिया था।

वित्त वर्ष 2026 के आंकड़े इस रणनीति को पूरी तरह से दर्शाते हैं। अदाणी समूह ने इस वर्ष 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया - जो कॉर्पोरेट जगत में सबसे बड़े पूंजी निवेश कार्यक्रमों में से एक है। वर्ष के दौरान 5.1 गीगावाट की वृद्धि के साथ नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 19.3 गीगावाट से अधिक हो गई। ट्रांसमिशन ऑर्डर बुक बढ़कर 71,779 करोड़ रुपए हो गई।

अदाणी पोर्ट्स ने 5 करोड़ टन से अधिक कार्गो का संचालन किया। भारत की सबसे बड़ी विमानन अवसंरचना परियोजनाओं में से एक, नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए निर्माण ने एकीकृत परिवहन और कनेक्टिविटी नेटवर्क के अडानी समूह के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया। और डेटा सेंटर व्यवसाय ने 2030 तक 2 गीगावाट के प्लेटफॉर्म की ओर अपना सफर जारी रखा।

गौतम अदाणी ने कहा कि ये सभी उपलब्धियां भारत के विकास के अगले चरण की नींव रखने के सुनियोजित प्रयास का हिस्सा हैं - इन्हें केवल अलग-थलग संपत्तियों के रूप में नहीं, बल्कि परस्पर जुड़ी क्षमताओं के रूप में देखा जाना चाहिए जो बड़े पैमाने पर एक-दूसरे को सुदृढ़ करने के लिए डिजाइन की गई हैं।

यह तर्क ऐसे समय में विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है जब दुनिया भर के देश ऊर्जा सुरक्षा संबंधी चिंताओं, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और एआई को अपनाने की बुनियादी ढांचागत मांगों का सामना कर रहे हैं।

गौतम अदाणी ने आगे कहा है कि तकनीकी नेतृत्व की दौड़ तेजी से बुनियादी ढांचे की तैयारी की दौड़ बनती जा रही है - जहां विश्वसनीय बिजली, कनेक्टिविटी और औद्योगिक क्षमता नवाचार के समान ही महत्वपूर्ण हैं।

भारत इस समय एक ऐसे संरचनात्मक लाभ के साथ खड़ा है जो कई विकसित अर्थव्यवस्थाओं के पास नहीं है। पुरानी प्रणालियों को सुधारने के बजाय, भारत के पास भौतिक और डिजिटल अवसंरचना को एक साथ विकसित करने का अवसर है ।नवीकरणीय ऊर्जा, भंडारण, रसद, बंदरगाह, हवाई अड्डे और डेटा केंद्र परस्पर जुड़ी प्रणालियों के रूप में विकसित हो रहे हैं, न कि अलग-अलग निवेशों के रूप में।

गौतम अदाणी का वित्त वर्ष 2026 का संदेश, मूल रूप से, आने वाले दशक पर एक दांव है। बुनियादी ढांचा किसी राष्ट्र को शक्ति देता है; इटेंलिजेंस उसे प्रभुत्व प्रदान करती है। लेकिन इन दोनों का संगम—तेजी से और व्यापक रूप से प्रदान किया जाना—ही वैश्विक विकास के अगले युग को परिभाषित करेगा। उनका मानना ​​है कि भारत इस युग का नेतृत्व करने के लिए अद्वितीय रूप से तैयार है।

कार्य केवल अधिक निर्माण करना नहीं है। यह एक ऐसे राष्ट्र की भौतिक और डिजिटल नींव का निर्माण करना है जो अपनी सदी को परिभाषित करने के लिए तैयार है।

--आईएएनएस

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