आईफोन 17 सीरीज की शुरुआती सफलता के कारण 2025 में सालाना आधार पर एप्पल की बिक्री में 28 प्रतिशत की वृद्धि होगी : विश्लेषक

नई दिल्ली, 20 सितंबर (आईएएनएस)। अमेरिकी टेक दिग्गज एप्पल भारत में त्योहारों की अब तक की सबसे अधिक बिक्री हासिल कर सकता है। विश्लेषकों का अनुमान है कि आईफोन 17 सीरीज की शुरुआती सफलता के कारण 2025 में सालाना आधार पर बिक्री में 28 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

काउंटरपॉइंट रिसर्च ने त्योहारों के सीजन में एग्रेसिव एन-वन रणनीति के कारण बिक्री में रिकॉर्ड वृद्धि का अनुमान लगाया है।

विश्लेषकों ने कहा कि आईफोन 17 सीरीज की पहली सप्ताह की बिक्री आईफोन 16 सीरीज की तुलना में 19 प्रतिशत अधिक है।

काउंटरपॉइंट रिसर्च के रिसर्च डायरेक्टर तरूण पाठक ने कहा, "एप्पल भारत में प्रीमियम ट्रेंड का प्रभावी ढंग से फायदा उठा रहा है।"

उन्होंने कहा कि प्रो और प्रो मैक्स मॉडल की मांग सबसे अधिक बनी हुई है और विभिन्न चैनलों पर स्टॉक खत्म होने की खबरें हैं। साथ ही, कॉस्मिक ऑरेंज वेरिएंट को यूजर्स द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है।

पाठक ने आगे कहा कि अधिक कीमत के बावजूद नया आईफोन 17 एयर पिछले साल के प्लस मॉडल की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है।

इसके अलावा, शुरुआती मांग सप्लाई से अधिक है और स्टॉक हासिल करना, खासकर 17 प्रो मॉडल के लिए, रिटेलरों के लिए एक चुनौती है।

सीएमआर इंडस्ट्री रिसर्च ग्रुप वीपी प्रभु राम ने कहा कि एप्पल इस त्योहारी तिमाही में 4.5 मिलियन शिपमेंट का आंकड़ा पार करने की राह में है और नए आईफोन एय़र से अधिक मांग पैदा होने की उम्मीद है।

उन्होंने यह भी कहा कि आईफोन 17 की प्री-बुकिंग पिछले साल के आंकड़ों से अधिक है, जिससे एप्पल को दिवाली तक लगातार बढ़त बनाए रखने में मदद मिलेगी।

एप्पल ने 9 सितंबर को आईफोन 17 सीरीज लॉन्च की थी, जिसमें नया सेंटर स्टेज फ्रंट कैमरा, 2x ऑप्टिकल टेलीफोटो वाला 48एमपी का फ्यूजन मेन कैमरा और एक 48एमपी फ्यूजन अल्ट्रा-वाइड कैमरा है।

कंपनी का दावा है कि नए आईफोन में 6.3 इंच का सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले बड़ा और चमकदार है।

कंपनी का दावा है कि प्रोमोशन वाला 6.3 इंच का सुपर रेटिना एक्सडीआर डिस्प्ले बड़ा और चमकदार है। नए सिरेमिक शील्ड 2 के साथ, फ्रंट कवर पहले से अधिक मजबूत बताया जा रहा है, जिसमें पिछली जेनरेशन की तुलना में 3 गुना बेहतर स्क्रैच रेसिस्टेंस है। बेहतर परफॉर्मेंस और लंबी बैटरी लाइफ के लिए फोन लेटेस्ट-जेनेरेशन ए19 चिप के साथ आता है।

--आईएएनएस

एसकेटी/