आईफोन 17 सीरीज को खरीदने के लिए भारतीय ग्राहकों में दिखा गजब का उत्साह, एप्पल बीकेसी के बाहर लगी लंबी कतारें

नई दिल्ली, 19 सितंबर (आईएएनएस) । टेक कंपनी एप्पल ने हाल ही में अपने यूजर्स के लिए आईफोन 17 सीरीज को लॉन्च किया है। भारत में इस नई आईफोन सीरीज की सेल शुक्रवार से शुरू हो चुकी है। इसी क्रम में देश में मौजूद एप्पल बीकेसी स्टोर पर खरीदारों की भीड़ लग गई। कंपनी के नए मॉडल आईफोन एयर ने ग्राहकों का ध्यान अपनी ओर खींचा।

एप्पल के सीईओ टिम कुक ने एक्स पर बीकेसी स्टोर की एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें स्टोर की पूरी डेकोरेशन को दिखाया गया। इस तस्वीर में स्टोर की डेकोरेशन में एक ओर आईफोन 17 प्रो का बड़ा होर्डिंग और दूसरी ओर आईफोन एयर को डिस्प्ले किया गया है।

आईफोन 17 सीरीज के खरीदारों ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए खरीदारी को लेकर अपना उत्साह दिखाया।

एक ग्राहक ने बताया कि उसने आईफोन 17 प्रो मैक्स खरीद लिया है, जबकि एक दूसरे ग्राहक ने कहा कि वह सुबह 2 बजे ही नए आईफोन को कॉस्मिक ऑरेंज कलर में खरीदने पहुंच गया था। उसने इस आईफोन के इस नए कलर को अद्भुत बताया।

एक खरीदार ने कहा, "मैंने पहले ही दिन आईफोन 17 प्रो मैक्स खरीद लिया है। यह एक शानदार अनुभव था और उपलब्धता भी अच्छी थी। एप्पल ने इस साल कुछ नया पेश किया है।"

दिल्ली के एक अन्य निवासी ने अपना अनुभव साझा किया, जो लेटेस्ट आईफोन 17 सीरीज खरीदने के लिए मुंबई आए थे ।

एक अन्य ग्राहक ने बताया कि उसने सुबह 6:30 बजे पहुंचकर दो आईफोन खरीदे।

मुंबई-बीकेसी स्टोर पर एप्पल के कर्मचारियों ने पहले ग्राहकों का तालियों और उत्साह से स्वागत किया।

देश के अन्य प्रमुख स्थानों पर भी इसी तरह के उत्सवी प्रदर्शन होने की उम्मीद है।

पिछले कई वर्षों में, कुक, ग्रेग जोस्वियाक और डिएड्रे ओ'ब्रायन सहित एप्पल के अधिकारी न्यूयॉर्क शहर में एप्पल के फिफ्थ एवेन्यू स्टोर में नए आईफोन लॉन्च का जश्न मनाते रहे हैं।

एप्पल ने 9 सितंबर को आईफोन 17 लॉन्च किया, जिसमें नया सेंटर स्टेज फ्रंट कैमरा, ऑप्टिकल-क्वालिटी 2x टेलीफोटो वाला 48एमपी फ्यूजन मेन कैमरा और एक नया 48एमपी फ्यूजन अल्ट्रा वाइड कैमरा है।

कंपनी का दावा है कि प्रोमोशन के साथ 6.3 इंच का सुपर रेटिना एक्सडीआर डिस्प्ले बड़ा और चमकदार है। नए सेरेमिक शील्ड 2 के साथ, फ्रंट कवर पहले से कहीं अधिक मजबूत बताया गया है, जिसमें पिछली जेनरेशन की तुलना में 3 गुना बेहतर स्क्रैच रेजिस्टेंस है। बेहतर परफॉर्मेंस के लिए यह फोन लेटेस्ट जेनरेशन के ए19 चिप के साथ आता है।

--आईएएनएस

एसकेटी/