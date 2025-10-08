आईएमसी में बोले पीएम मोदी; निवेश, इनोवेशन और 'मेक इन इंडिया' के लिए यह सबसे अच्छा समय

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को देश की मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर में अवसरों का जिक्र करते हुए कहा कि यह निवेश, इनोवेशन और 'मेक इन इंडिया' के लिए सबसे अच्छा समय है।

इंडिया मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी) 2025 में बोलते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए तैयार है और सेमीकंडक्टर, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और डेटा सिक्योरिटी जैसे उभरते हुए सेक्टर्स में अहम खिलाड़ी बन गया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में कोई भी बाधा भारत के लिए आगे आकर समाधान प्रदान करने का अवसर प्रस्तुत कर रही है।

प्रधानमंत्री ने कहा, "देश की सेमीकंडक्टर क्षमता को मजबूत करने के लिए भारत सरकार 10 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्थापित करने को लेकर काम कर रही है।"

प्रधानमंत्री ने चिपसेट और अन्य मोबाइल उपकरणों के क्षेत्र में और विकास को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि जैसे-जैसे दुनिया में भारी मात्रा में डेटा का उत्पादन होगा, डेटा स्टोरेज और डेटा सॉवरेनिटी का महत्व और भी बढ़ता जाएगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "भारत में मजबूत डिजिटल कनेक्टिविटी और किफायती डेटा के कारण वैश्विक डेटा हब बनने की क्षमता है, जिसमें 1 जीबी की लागत एक कप चाय से भी कम होगी।"

प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी आज की दुनिया में कोई विशेषाधिकार या लग्जरी नहीं, बल्कि एक जरूरत है।

प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था, स्वागतपूर्ण दृष्टिकोण और व्यापार में आसानी को देश को निवेशक-अनुकूल गंतव्य बनाने का श्रेय दिया।

प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि भारत के इनोवेटर्स और उद्योगों पर बड़ी जिम्मेदारी है और स्टार्टअप विकास, इनोवेशन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने में बड़ी भूमिका निभाएंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा, "विनिर्माण से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर तक, भारत के पास वैश्विक प्रौद्योगिकी परिदृश्य में नेतृत्व करने के लिए पर्याप्त अवसर और ऊर्जा है।"

प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि देश सुधारों को तेजी से आगे बढ़ा रहा है, जिससे यह निवेश, इनोवेशन और एक मजबूत, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का आदर्श समय बन गया है।

