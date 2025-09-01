आईएमसी 2025 केवल 5जी, एआई के बारे में नहीं; किसानों, छात्रों, एमएसएमई के बारे में भी होगा : ज्योतिरादित्य सिंधिया

नई दिल्ली, 1 सितंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार को कहा कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी) 2025 केवल 5जी, 6जी, एआई, आईओटी और मशीन-टू-मशीन संचार जैसी तकनीकों पर चर्चा का मंच ही नहीं होगा, बल्कि यह समझने का भी एक मंच होगा कि ये तकनीकें किसानों, छात्रों, एमएसएमई और समग्र समाज के जीवन को कैसे बदल सकती हैं।

8 से 11 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले आईएमसी 2025 के लिए एआई-पावर्ड मोबाइल एप्लिकेशन के लॉन्च के अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस वर्ष के आयोजन का उद्देश्य 'इनोवेशन और परिवर्तन' है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'आत्मनिर्भरता' और आत्मनिर्भरता के लिए 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के प्रयासों को दर्शाता है।

उन्होंने कहा, "इस वर्ष हमारा उद्देश्य इनोवेशन और परिवर्तन है, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता और 2047 तक भारत को विजय की ओर अग्रसर करने को बहुत महत्व दिया है।"

केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने आईएमसी को 'संभावनाओं का एक मंच' बताया।

उन्होंने कहा, "इंडिया मोबाइल कांग्रेस केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि संभावनाओं का एक मंच है और इस ऐप को इन संभावनाओं को जुड़ाव, सहयोग और परिणामों में बदलने के लिए डिजाइन किया गया है।"

केंद्रीय मंत्री ने कहा, "यह न केवल एक ऐसा मंच है जहां हम 5जी, 6जी, एआई, आईओटी, एमटूएम आदि पर चर्चा करेंगे, बल्कि यह एक ऐसा मंच भी है, जहां हम इस बारे में बात करेंगे कि किसान, स्कूली बच्चे, एमएसएमई आदि कैसे जुड़ेंगे और समाज कैसे नए अवसर और नई उम्मीदें खोजेगा।"

नया ऐप सेशन की लाइव स्ट्रीमिंग, 'आईएमसी सजेस्ट' के माध्यम से एआई-बेस्ड व्यक्तिगत सुझाव और पर्सनल कैलेंडर के साथ समन्वयित सहज शेड्यूलिंग प्रदान करके प्रतिभागियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है।

यह ऐप प्रतिनिधियों, प्रदर्शकों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और भागीदारों के बीच नेटवर्किंग को भी बढ़ावा देगा, जिससे स्टार्टअप्स को सलाहकारों और वित्तपोषकों के साथ जुड़ने के विशेष अवसर मिलेंगे।

ऐप का एक अन्य मुख्य आकर्षण इसका एआई पावर्ड स्निपेट टूल है, जो महत्वपूर्ण सेशन के छोटे वीडियो क्लिप स्वचालित रूप से बना देगा, जिससे उन्हें सोशल मीडिया पर साझा करना आसान हो जाएगा।

को-पायलट चैटबॉट सेशन, स्पीकर्स, लॉजिस्टिक्स और आस-पास की सुविधाओं के बारे में तुरंत जवाब देने के लिए एक डिजिटल असिस्टेंट के रूप में काम करेगा।

प्रतिभागियों को जोड़े रखने के लिए इन-ऐप फोटो बूथ, एआई-पावर्ड फेस रिकग्निशन गैलरी, लाइव पोल्स और कॉन्टेस्ट जैसे फीचर्स जोड़े गए हैं।

--आईएएनएस

