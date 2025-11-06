आईएफएफआई गोवा, 2025 में वेवएक्स बूथ के लिए बूथ बुकिंग हुई शुरू

नई दिल्ली, 6 नवंबर (आईएएनएस)। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने गुरुवार को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (आईएफएफआई) गोवा, 2025 में वेवएक्स बूथ के लिए बूथ बुकिंग शुरू करने की घोषणा की। 'वेवएक्स बूथ' वेव्स बाजार में एक्सक्लूसिव स्टार्टअप शोकेस जोन है।

वेव्स बाजार 20 से 24 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है, जो कि फिल्म बाजार के पास स्थित होगा। इसके अलावा, यह आईएफएफआई का प्राइम नेटवर्किंग हब है, जो कि दुनिया भर के फिल्ममेकर्स, प्रोड्यूसर और मीडिया प्रोफेशनल्स की भागीदारी के लिए प्रसिद्ध है।

यह पहल एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक और एक्सटेंडेड रियलिटी (एवीजीसी-एक्‍सआर) और एंटरटेनमेंट सेक्टर्स में उभरते स्टार्टअप्स को ग्लोबल इंडस्ट्री लीडर्स, इवेंस्टर्स, और प्रोडक्शन स्टूडियो से जुड़ने के लिए एक मंच प्रदान करती है।

मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, प्रत्येक बूथ शेयरिंग बेसिस पर 30 हजार रुपए प्रति स्टॉल की कीमत पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके अलावा, पार्टिसिपेट करने वाले स्टार्टअप्स को 2 प्रतिनिधि पास और दोपहर का भोजन और जलपान की सुविधा दी जा रही है। इसके अलावा, स्टार्टअप्स को इवनिंग नेटवर्किंग और ग्लोबल फिल्म, मीडिया और टेक प्रोफेशनल के बीच प्रत्यक्ष उपस्थिति का अवसर मिलेगा।

आधिकारिक बयान में कहा गया है कि आयोजन में भाग लेने की इच्छा रखने वाले स्टार्टअप्स वेव्सडॉटवेव्सबाजारडॉटकॉम पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा, आयोजन से जुड़े किसी भी सवाल को भी पूछा जा सकता है।

मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि स्टॉल्स के लिए लिमिटेड सीट्स ही उपलब्ध रहेंगी और लोकेशन भी पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दी जाएगी।

आईएफएफआई, गोवा एशिया के सबसे महत्वपूर्ण फिल्म फेस्टिवल में से एक है। इसकी स्थापना 1962 में की गई थी, जो कि फिल्मेकर्स, आर्टिस्ट और सिनेमा प्रेमियों के लिए एक मीटिंग ग्राउंड के रूप में काम करता है।

दूसरी ओर, 'वेवएक्स' सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की एक राष्ट्रीय स्टार्टअप एक्सेलेरेटर और इनक्यूबेशन पहल है। यह पहल एवीजीसी-एक्सआर और मीडिया-टेक इकोसिस्टम में इनोवेशन और उद्यमिता को बढ़ावा देती है। वेवएक्स अग्रणी शैक्षणिक, उद्योग और इनक्यूबेशन नेटवर्क के साथ सहयोग के जरिए क्रिएटर और स्टार्टअप को अपने उद्यमों को बढ़ाने में सक्षम बनाता है।

--आईएएनएस

एसकेटी/