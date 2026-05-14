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6500 पाउंड कार्गो लेकर आईएसएस जाएगा रीसप्लाई मिशन सीआरएस-34, जानें कब होगा लॉन्च, कहां देख सकेंगे लाइव

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 14, 2026, 10:00 AM

नई दिल्ली, 14 मई (आईएएनएस)। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और स्पेस एक्स ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (आईएसएस) के लिए अपने 34वें कमर्शियल रीसप्लाई सर्विस यानी सीआरएस-34 मिशन के लॉन्च को लेकर नया लक्ष्य तय किया है। खराब मौसम के कारण 13 मई को लॉन्चिंग स्थगित होने के बाद अब टीम ने शुक्रवार, 15 मई की शाम 6 बजकर 5 मिनट (ईडीटी) पर लॉन्च करने का फैसला किया है।

वहीं, भारतीय समयानुसार यह मिशन 16 मई की सुबह 3 बजकर 35 मिनट पर होगा। यह मिशन फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन स्थित स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स-40 से लॉन्च होगा। स्पेस एक्स का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट आईएसएस के लिए करीब 6,500 पाउंड साइंस उपकरण, सप्लाई और अन्य जरूरी सामान ले जाएगा।

अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के अनुसार, मौसम संबंधी नियमों (अनविल क्लाउड नियम) का उल्लंघन होने के कारण पिछले प्रयासों को रद्द करना पड़ा। नया लॉन्च विंडो न सिर्फ कार्गो को ताजा रखने की अनुमति देगा बल्कि स्पेस स्टेशन के साथ सही फेजिंग भी सुनिश्चित करेगा।

नासा का लाइव लॉन्च कवरेज 15 मई को शाम 5 बजकर 45 मिनट पर नासा प्लस ऐप, एमेजॉन प्राइम और नासा के यूट्यूब चैनल पर शुरू होगा। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट आईएसएस से रविवार, 17 मई को सुबह करीब 7 बजे डॉक करेगा। डॉकिंग का लाइव कवरेज सुबह 5 बजकर 30 मिनट से शुरू होगा।

नासा के इस मिशन के महत्व पर नजर डालें तो सीआरएस-34 मिशन स्पेस स्टेशन पर मौजूद एस्ट्रोनॉट्स के लिए जरूरी खाद्य सामग्री, वैज्ञानिक प्रयोगों के उपकरण और अन्य आपूर्ति पहुंचाएगा। यह नासा के कमर्शियल रीसप्लाई प्रोग्राम का 34वां मिशन है, जिसमें स्पेसएक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है।

इस बीच स्पेस एजेंसी और नासा की टीमें मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं। यदि 15 मई को भी मौसम साथ नहीं देता तो अगला लॉन्च अवसर बाद में तय किया जाएगा। अंतरिक्ष प्रेमी इस लॉन्च को लाइव देख सकते हैं।

--आईएएनएस

एमटी/पीएम

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