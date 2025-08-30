2026 की पहली छमाही में आ सकता है रिलायंस जियो का आईपीओ : मुकेश अंबानी

मुंबई, 29 अगस्त (आईएएनएस)। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) की टेलीकॉम इकाई रिलायंस जियो 2026 की पहली छमाही में अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) पेश करेगी। यह जानकारी कंपनी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने शुक्रवार को दी।

अंबानी ने कंपनी की 48वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में कहा, "आज मुझे यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि जियो अपना आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है।"

उन्होंने कहा कि जियो का आईपीओ 2026 की पहली छमाही में आ सकता है, हालांकि, यह सभी जरूरी एप्रूवल के आधीन है।

एजीएम में अंबानी ने आगे कहा कि अपने ऑपरेशन शुरू करने के 10 वर्षों के अंदर जियो के यूजर्स की संख्या 50 करोड़ के पार पहुंच गई है।

उन्होंने कहा, "अब से बस एक हफ्ते बाद, जियो राष्ट्र सेवा के अपने 10वें वर्ष में प्रवेश करेगा। पीछे मुड़कर देखें तो ये वर्ष भारत के डिजिटल इतिहास में सबसे गौरवशाली रहे हैं।"

उन्होंने शेयरधारकों को बताया कि जियो परिवार के ग्राहकों की संख्या 50 करोड़ को पार कर गई है, जो अटूट विश्वास और समर्थन का प्रतीक है।

आरआईएल के चेयरमैन ने कहा कि जियो की साहसिक डीप-टेक पहलों ने भारत में तकनीकी क्रांति को गति दी और हमारे प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया मिशन की रीढ़ बन गई।

जियो की उपलब्धियों को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि जियो ने भारत में कहीं से भी हर जगह के लिए वॉयस कॉल मुफ्त कर दी है और आम भारतीयों के लिए अपने मोबाइल पर वीडियो देखना और डिजिटल भुगतान करने को एक आदत बना दिया है और जियो ने आधार, यूपीआई, जनधन, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर जैसे भारत के डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर की नींव रखी और एक आत्मविश्वास से भरी नई पीढ़ी को सशक्त बनाया।

इन उपलब्धियों के कारण जियो का वित्तीय प्रदर्शन हर गुजरते साल के साथ नई ऊंचाइयों को छू रहा है।

अंबानी ने कहा, "जियो की आय वित्त वर्ष 25 में सालाना आधार पर 17 प्रतिशत बढ़कर 1,28,218 करोड़ रुपए (15 अरब डॉलर) हो गई है। वहीं, ईबीआईटीडीए 64,170 करोड़ रुपए (7.5 अरब डॉलर) था। ये आंकड़े इस बात के प्रमाण हैं कि जियो ने पहले ही कितना बड़ा मूल्य सृजित कर दिया है, और आगे भी वह और अधिक मूल्य सृजित करने वाला है।"

