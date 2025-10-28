2025 के पहले 9 महीनों में टॉप शहरों में ऑफिस का किराया 6 प्रतिशत बढ़ा

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारत के टॉप 7 शहरों में कमर्शियल ऑफिस रियल एस्टेट सेक्टर लगातार बढ़ रहा है। रियल एस्टेट सलाहकार कंपनी एनारॉक की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, ऑफिस के मंथली किराए को लेकर सालाना आधार पर 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो कि 2024 के शुरुआती 9 महीनों में 85 रुपए प्रति वर्ग फुट से बढ़कर 2025 की समान अवधि में लगभग 90 रुपए प्रति वर्ग फुट हो गया है।

रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक चुनौतियों जैसे टैरिफ, भू-राजनीतिक तनाव और आईटी/आईटीईएस सेक्टर में छंटनी का टॉप 7 शहरों में ऑफिस स्पेस की मांग को लेकर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। ऑफिस अब्सॉर्प्शन 2024 के पहले 9 महीनों में 31.31मिलियन वर्ग फुट से बढ़कर 2025 के पहले 9 महीनों में 42 मिलियन वर्ग फुट दर्ज किया गया है, जो कि 34 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

वहीं, 2019 वर्ष की समान अवधि में इन्हीं टॉप 7 शहरों में नेट अब्सॉर्प्शन 32.26 मिलियन वर्ग फुट दर्ज किया गया था, जो कि 2025 की तुलना में 30 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। जबकि 2019 एक ऐसा वर्ष था, जब ऑफिस की मांग सबसे उच्च बनी हुई थी।

एनारॉक ग्रुप के चेयरमैन अनुज पुरी ने कहा कि टॉप 7 शहरों में ऑफिस स्पेस लीजिंग को बढ़ाने में जीसीसी की भूमिका अहम बनी हुई है।

उन्होंने जानकारी देते हुए कहा, "2025 के 9 महीनों की अवधि में 58.28 मिलियन वर्ग फुट की ग्रॉस ऑफिस लीजिंग में से 40 प्रतिशत से भी अधिक 23.34 मिलियन वर्ग फुट केवल जीसीसी ने लीज पर लिया। वहीं, जीसीसी ने बेंगलुरू में सबसे अधिक 8.3 मिलियन वर्ग फुट की ग्रॉस लीजिंग की। इसके बाद 3.73 मिलियन वर्ग फुट के साथ पुणे और 3.57 मिलियन वर्ग फुट के साथ चेन्नई का स्थान रहा।"

रिपोर्ट बताती है कि नेट ऑफिस अब्सॉर्प्शन को लेकर पुणे में 97 प्रतिशत की सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई, जो कि 2024 के पहले 9 महीनों में 3.14 मिलियन वर्ग फुट से बढ़कर 2025 के पहले 9 महीनों में लगभग 6.2 मिलियन वर्ग फुट हो गया। कोलकाता एकमात्र ऐसा शहर था, जहां नेट ऑफिस लीजिंग में 19 प्रतिशत की गिरावट आई।

इसके अलावा, सबसे अधिक नेट ऑफिस लीजिंग को लेकर बेंगलुरू 9.95 मिलियन वर्ग फुट के साथ टॉप पर रहा, इसके बाद 8.2 मिलियन वर्ग फुट के साथ दिल्ली-एनसीआर का स्थान रहा।

