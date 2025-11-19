'123456' भारत में लगातार दूसरे वर्ष सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाला पासवर्ड बना, एक्सपर्ट्स की चेतावनी- हैकर्स आसानी से बना सकते हैं निशाना

नई दिल्ली, 19 नवंबर (आईएएनएस)। भारत में '123456' लगातार दूसरे वर्ष सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाला पासवर्ड बन गया है। यह जानकारी बुधवार को जारी हुई एक रिपोर्ट में दी गई।

पासवर्ड मैनेजर नॉर्डपास ने 44 देशों के यूजर्स की ओर से उपयोग किए जाने वाले पासवर्ड का विश्लेषण किया है, जिसमें उनका स्पेशल फोकस अलग-अलग पीढ़ी द्वारा उपयोग किए जाने वाले पासवर्ड पर था।

रिपोर्ट में बताया गया कि भारतीय काफी कमजोर और अनुमान लगाए जाने वाले पासवर्ड का उपयोग करते हैं।

जिन पासवर्ड का सबसे ज्यादा उपयोग किया जा रहा है। उनमें '123456' शीर्ष पर है। इसके बाद 'पीएएसएस एटदरेट 123', 'एडीएमआईएन', '12345678', '12345' और '123456789' का नाम शामिल है।

रिपोर्ट में बताया गया कि एट द रेट और कैपिटल लेटर्स के बावजूद 'एडीएमआईए एटदरेट 123', 'पासवर्ड एटदरेट 123' और 'एबीसीडी एटदरेट 1234' जैसे पासवर्ड का आसानी से पता लगाया जा सकता है।

रिचर्स नोट में बताया गया कि कई भारतीय स्पेशल कैरेक्टर के जरिए अपने पासवर्ड्स को मजबूत बनाना चाहते हैं, लेकिन आसान पैटर्न के कारण हैकर्स आसानी से इनका पता लगा सकते हैं।

एक्सपर्ट ने चेतवानी देते हुए कहा कि नाम की मदद से बनाए गए पासवर्ड यूनिक जरूर लगते हैं, लेकिन ऑटोमेटेड अटैक के जरिए इन्हें आसानी से तोड़ा जा सकता है।

भारत ही नहीं, वैश्विक स्तर पर भी 123456 सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला पासवर्ड है। इसके बाद एडीएमआईएन और 12345678 शामिल हैं।

नॉर्डपास के उत्पाद प्रमुख, कैरोलिस अर्बासियाउस्कास ने कहा कि वर्षों से चल रहे जागरूकता अभियानों के बावजूद पासवर्ड हाइजीन में सुधार धीमा है।

अर्बासियाउस्कास ने आगे कहा कि जब तक पासकी जैसी पासवर्ड रहित प्रमाणीकरण विधियां व्यापक नहीं हो जातीं, तब तक मजबूत और विशिष्ट पासवर्ड जरूरी हैं।

उन्होंने कहा, "लगभग 80 प्रतिशत डेटा उल्लंघन कमजोर, दोबारा इस्तेमाल किए गए या छेड़छाड़ किए गए पासवर्ड के कारण होते हैं।"

रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि पासवर्ड निर्धारित करने में पीढ़ीगत अंतर न के बराबर हैं।

18 साल के लोगों के बीच सबसे लोकप्रिय पासवर्ड 80 साल के लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पासवर्ड से काफी मिलते-जुलते हैं। "12345" और "123456" जैसे पासवर्ड हर आयु वर्ग की पसंद हैं।

--आईएएनएस

एबीएस/