1100 किलोमीटर ऑपरेशनल मेट्रो नेटवर्क के साथ भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क : मनोहर लाल

Nov 07, 2025, 04:08 PM

नई दिल्ली, 7 नवंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को कहा कि पीएम मोदी के विजन से प्रेरित होकर, पीएम ई-बस सेवा, आरआरटीएस और मेट्रो विस्तार जैसी प्रमुख पहल 2047 तक विकसित भारत के लिए एक स्थायी शहरी परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण बनी हुई हैं।

केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "आज गुरुग्राम में 18वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस-कम-एग्जीबिशन 2025 का उद्घाटन किया।"

उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस-कम-एग्जीबिशन को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि मैंने आयोजन में जानकारी देते हुए बताया कि आज शहरी विकास केवल इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही सीमित नहीं है। यह हर नागरिक को सम्मानजनक जीवन देना सुनिश्चित करने से भी जुड़ा है।

उन्होंने कहा, "ट्रू मोबिलिटी का मतलब बदलाव से है। यह फोरम हमारी साझा प्रतिबद्धताओं को दर्शाता है, जो एक सही दिशा में बदलाव की ओर बढ़ रहा है।"

आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, केंद्रीय मंत्री ने उद्घाटन भाषण में भारत के मोबिलिटी इकोसिस्टम को आकार देने में अर्बन मोबिलिटी इंडिया के योगदान को सराहा।

उन्होंने कहा कि करीब 1100 किलोमीटर ऑपरेशनल मेट्रो नेटवर्क के साथ भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन चुका है और इसी के साथ देश दूसरे पायदान पर पहुंचने जा रहा है।

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने पीएम ई-बस सेवा को लेकर कहा कि छोटे शहरों में 10,000 इलेक्ट्रिक बसों को सड़कों पर उतारने की घोषणा की। इनमें से 100 ई-बस को गुरुग्राम में लाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि मेट्रो यात्र को लेकर लास्ट माइल कनेक्टिविटी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि मंत्रालय सुधारों को लाने का हर संभव प्रयास करेगा।

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी), अपनी सहायक कंपनी दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड (डीएमआईएल) के साथ मिलकर भारत और विदेशों में कंसल्टेंसी, निर्माण, टर्नकी प्रोजेक्ट, मैनेजमेंट सर्विस और संचालन और रखरखाव से जुड़ी परियोजनाओं के निष्पादन के लिए मंत्रालय की ओर से नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगी।

--आईएएनएस

