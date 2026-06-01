दयारा बुग्याल ट्रेक पर महिला ट्रेकर लापता, प्रशासन ने शुरू किया व्यापक सर्च ऑपरेशन

उत्तरकाशी : चारधाम यात्रा-2026 को सुरक्षित, व्यवस्थित और सुगम बनाने के लिए उत्तरकाशी पुलिस यात्रा मार्गों पर लगातार सतर्कता बरत रही है। पुलिस अधीक्षक कमलेश उपाध्याय के निर्देशन में संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों तथा नशा तस्करों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत बड़कोट पुलिस को एक और महत्वपूर्ण सफलता मिली है।

पुलिस उपाधीक्षक बड़कोट चंचल शर्मा के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक बड़कोट सुभाष चन्द्र के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 29 मई की रात्रि को राजतर-राजगढ़ी बस स्टॉप के समीप चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान दो युवक संदिग्ध परिस्थितियों में दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रोककर तलाशी ली तो उनके कब्जे से कुल 4.43 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई।

पुलिस के अनुसार प्रवेश सिंह चौहान के पास से 2.40 ग्राम तथा मक्खन सिंह के पास से 2.03 ग्राम स्मैक बरामद की गई। बरामद स्मैक की अनुमानित कीमत लगभग 1.30 लाख रुपये आंकी गई है।

गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान प्रवेश सिंह चौहान पुत्र राम सिंह चौहान निवासी ग्राम मसरी, मोरी तथा मक्खन सिंह पुत्र स्वर्गीय तालीराम निवासी ग्वाल गांव, मोरी, जनपद उत्तरकाशी के रूप में हुई है। दोनों की उम्र 25 वर्ष बताई गई है।

पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कोतवाली बड़कोट में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/21/60 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया है। साथ ही अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास की जांच भी की जा रही है। मामले में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई जारी है।

कार्रवाई को अंजाम देने वाली पुलिस टीम में अपर उपनिरीक्षक विक्रम सिंह, मुख्य आरक्षी मोहन सिंह ठाकुर तथा आरक्षी विपिन शर्मा शामिल रहे।

पुलिस अधीक्षक कमलेश उपाध्याय ने कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान नशा तस्करी, अवैध गतिविधियों और कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले तत्वों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। यात्रियों की सुरक्षा और शांतिपूर्ण यात्रा सुनिश्चित करने के लिए उत्तरकाशी पुलिस पूरी तरह प्रतिबद्ध है।