उत्तरकाशी में मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान तेज, घर-घर पहुंच रहे बीएलओ

उत्तरकाशी में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत मतदाता सूची को शुद्ध, त्रुटिरहित एवं अद्यतन बनाने के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन एवं स्वीप उत्तरकाशी के संयुक्त तत्वावधान में चलाए जा रहे इस अभियान के माध्यम से नागरिकों को मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया की जानकारी देने के साथ-साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है।
अभियान के अंतर्गत जनपद के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क स्थापित किया जा रहा है। बीएलओ मतदाताओं को मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने, मृत अथवा स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने, पते एवं अन्य विवरणों में आवश्यक संशोधन कराने तथा गणना प्रपत्र भरने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। इसके साथ ही लोगों को आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने एवं निर्धारित समय के भीतर अपने विवरणों का सत्यापन कराने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है।
जिला प्रशासन द्वारा विद्यालयों, महाविद्यालयों, बाजारों, पंचायत भवनों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों पर भी मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से नागरिकों को यह समझाया जा रहा है कि मतदाता सूची में सही जानकारी दर्ज होना लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रशासन का मानना है कि शुद्ध मतदाता सूची ही स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों की आधारशिला है।
स्वीप टीम द्वारा जागरूकता अभियान को जन-जन तक पहुंचाने के लिए स्थानीय भाषा, लोक संस्कृति और पारंपरिक माध्यमों का प्रभावी उपयोग किया जा रहा है। विभिन्न गांवों में चौपाल कार्यक्रम, जनसंवाद, जागरूकता रैलियां, गीत-संगीत कार्यक्रम, पोस्टर अभियान तथा अन्य रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से लोगों को मतदान के अधिकार एवं उसके महत्व के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इन प्रयासों से दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों तक भी अभियान का संदेश प्रभावी रूप से पहुंच रहा है।
अभियान के दौरान विशेष रूप से युवाओं, महिलाओं एवं पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं को केंद्र में रखा गया है। युवा मतदाताओं को लोकतंत्र की मजबूती में उनकी भूमिका के बारे में बताया जा रहा है तथा उन्हें मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वहीं महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भी विशेष जागरूकता गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।
जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में सक्रिय सहयोग करें और अपने क्षेत्र के बीएलओ को सही एवं पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं। प्रशासन ने कहा है कि यदि किसी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है या सूची में किसी प्रकार की त्रुटि है तो उसे समय रहते सुधार लेना चाहिए, ताकि भविष्य में मतदान के अधिकार के प्रयोग में किसी प्रकार की समस्या न आए।
“कोई भी मतदाता न छूटे” के संकल्प के साथ उत्तरकाशी में संचालित एसआईआर जागरूकता अभियान लगातार गति पकड़ रहा है। अभियान के परिणामस्वरूप नागरिकों में लोकतांत्रिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूकता बढ़ रही है तथा मतदाता सूची को अद्यतन बनाने के कार्य में लोगों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिल रही है। जिला प्रशासन को उम्मीद है कि इस अभियान के माध्यम से प्रत्येक पात्र नागरिक को मतदाता सूची से जोड़कर लोकतंत्र को और अधिक सशक्त बनाया जा सकेगा।