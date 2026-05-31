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विनोद जयाडा बने ब्रह्मखाल ब्लॉक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष

संगठन विस्तार और बूथ स्तर तक मजबूती के लिए कांग्रेस ने विनोद जयाडा को सौंपी जिम्मेदारी
ThehawkT
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🏷 उत्तरकाशी
May 31, 2026, 09:24 AM

उत्तरकाशी : जिला कांग्रेस कमेटी उत्तरकाशी ने संगठन को मजबूत और सक्रिय बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, ग्राम प्रधान गिनोटी एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष युवा कांग्रेस यमुनोत्री विनोद जयाडा को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ब्रह्मखाल क्षेत्र का कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किया है। इस नियुक्ति को संगठन विस्तार और आगामी राजनीतिक गतिविधियों को मजबूती प्रदान करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह रावत द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि विनोद जयाडा लंबे समय से कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के प्रति समर्पित रहकर संगठन के लिए सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। उन्होंने विभिन्न स्तरों पर पार्टी के कार्यक्रमों को सफल बनाने के साथ-साथ जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है। उनके पास संगठनात्मक अनुभव और क्षेत्र में मजबूत जनसंपर्क होने के कारण पार्टी नेतृत्व ने उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है।

जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह रावत ने कहा कि विनोद जयाडा की नियुक्ति से ब्रह्मखाल क्षेत्र में कांग्रेस संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि जयाडा पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों को गांव-गांव तथा जन-जन तक पहुंचाने में प्रभावी भूमिका निभाएंगे। साथ ही कार्यकर्ताओं को संगठित कर संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जनहित से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाने के लिए प्रतिबद्ध है और संगठन को जमीनी स्तर पर सशक्त बनाने की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है।

विनोद जयाडा को नई जिम्मेदारी मिलने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। पार्टी नेताओं ने आशा व्यक्त की कि उनके नेतृत्व में ब्रह्मखाल क्षेत्र में कांग्रेस संगठन और अधिक मजबूत एवं सक्रिय होगा तथा पार्टी की गतिविधियों को नई गति मिलेगी।

नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष विनोद जयाडा ने प्रदेश नेतृत्व, जिला कांग्रेस कमेटी तथा जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह रावत का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी ने उन पर जो विश्वास जताया है, उस पर वह पूरी तरह खरा उतरने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने, कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने तथा जनता की समस्याओं को पार्टी मंचों के माध्यम से प्रभावी ढंग से उठाने के लिए वह पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ कार्य करेंगे। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर संगठन को मजबूत बनाने और पार्टी की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान भी किया।

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