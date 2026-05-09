Uttarkashi Police : ऑपरेशन प्रहार के तहत गैंगस्टर एक्ट का वांछित गैंग लीडर गिरफ्तार



उत्तरकाशी : जनपद में नशे के कारोबार और आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन प्रहार’ के तहत उत्तरकाशी पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। थाना मोरी पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे वांछित गैंग लीडर को गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त अवैध मादक पदार्थों के कारोबार में लगातार संलिप्त बताया जा रहा था।

पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी कमलेश उपाध्याय के निर्देशन में जनपदभर में नशा तस्करों और अभ्यस्त अपराधियों के विरुद्ध सख्त अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना मोरी पुलिस द्वारा सितंबर 2025 में थाना क्षेत्र में अवैध नशे के कारोबार में लगातार संलिप्त रहने पर गैंग लीडर चैन सिंह समेत तीन अभियुक्तों के खिलाफ धारा 2ख (ii)/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

मामला दर्ज होने के बाद से ही पुलिस टीम आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई थी, लेकिन अभियुक्त लगातार पुलिस से बचते हुए फरार चल रहे थे। पुलिस उपाधीक्षक बड़कोट चंचल शर्मा के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष मोरी दीपक रावत के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने लगातार पतारसी-सुरागरसी और सटीक सूचना संकलन करते हुए शुक्रवार देर सांय दबिश दी। कार्रवाई के दौरान गैंग लीडर चैन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान चैन सिंह पुत्र जयेन्द्र सिंह निवासी ग्राम नैटवाड़, मोरी, उम्र 43 वर्ष के रूप में हुई है। पुलिस ने अभियुक्त को आवश्यक कार्रवाई के बाद माननीय न्यायालय में पेश किया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम में थानाध्यक्ष मोरी दीपक रावत, कांस्टेबल अनिल तोमर, कांस्टेबल गणेश राणा तथा महिला होमगार्ड करिश्मा शामिल रहे।