स्थानीय

Uttarkashi News : मोरी में अवैध अफीम की खेती पर बड़ी कार्रवाई, 31 भू-स्वामियों पर मुकदमा दर्ज

मोरी में अफीम की अवैध खेती पर बड़ी कार्रवाई, 31 लोगों पर केस दर्ज
ThehawkT
Thehawk·
🏷 उत्तरकाशी
May 05, 2026, 07:19 AM

उत्तरकाशी जनपद के सुदूरवर्ती मोरी क्षेत्र में अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी और निर्णायक कार्रवाई करते हुए अफीम की खेती पर करारा प्रहार किया है। “ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन” और नशामुक्त अभियान के तहत पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने ग्राम पेन्सर (कनुरा तोक मार्ग) में छापेमारी कर लगभग 75 वर्ग मीटर क्षेत्र में अवैध रूप से उगाई जा रही अफीम/पोस्त की फसल को मौके पर ही नष्ट कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान पोस्त के डंठलों और पौधों के सैंपल भी एकत्रित किए गए हैं, जिन्हें आगे की जांच के लिए सुरक्षित किया गया है। इस पूरे मामले में 31 भू-स्वामियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए थाना मोरी में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/18 के तहत दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है।

पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी कमलेश उपाध्याय के निर्देशन में चल रहे इस अभियान के तहत जनपद पुलिस लगातार अवैध नशे के नेटवर्क को जड़ से खत्म करने में जुटी हुई है। इसी क्रम में पुलिस उपाधीक्षक बड़कोट चंचल शर्मा के पर्यवेक्षण में तहसीलदार मोरी सरदार सिंह चौहान और थानाध्यक्ष मोरी दीपक रावत के नेतृत्व में यह संयुक्त कार्रवाई अंजाम दी गई। टीम ने दुर्गम पहाड़ी रास्तों को पार करते हुए पेन्सर गांव तक पहुंचकर योजनाबद्ध तरीके से छापेमारी की और अवैध खेती को पूरी तरह नष्ट कर दिया। इस कार्रवाई में कानूनगो अनिल असवाल, राजस्व उपनिरीक्षक संजय चौहान सहित थाना मोरी पुलिस और राजस्व विभाग की टीम शामिल रही।

प्रशासन की इस सख्ती से यह स्पष्ट संदेश गया है कि जनपद में किसी भी सूरत में नशे के अवैध कारोबार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खासकर दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में हो रही इस तरह की गतिविधियों पर अब पैनी नजर रखी जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और नशे के अवैध कारोबार से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।

स्थानीय स्तर पर भी इस कार्रवाई को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। जहां एक ओर प्रशासन की इस पहल को नशामुक्त समाज की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इतनी बड़ी संख्या में भू-स्वामियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने से क्षेत्र में सनसनी का माहौल बना हुआ है। पुलिस और राजस्व विभाग ने आमजन से भी अपील की है कि वे नशे के खिलाफ इस अभियान में सहयोग करें और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि की सूचना तुरंत प्रशासन को दें, ताकि समाज को नशे के दुष्प्रभावों से बचाया जा सके।

Opium Cultivation IndiaNDPS Actnarcotics control IndiaPolice Raid UttarakhandMori UttarakhandUttarkashi newsIllegal Drugs FarmingDrug Free Devbhoomi MissionUttarakhand Police ActionAnti Drug Campaign India

Related posts

Loading...

More from author

Loading...