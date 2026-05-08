Uttarkashi News : विश्व रेड क्रॉस दिवस पर मातली में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

उत्तरकाशी : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उत्तरकाशी के तत्वावधान में विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर पीएम श्री राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज मातली, तहसील डुण्डा में व्यापक विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मानवता, सेवा, करुणा और सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारियों, शिक्षकों, छात्र-छात्राओं और ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में प्रतिभाग किया।

कार्यक्रम का आयोजन माननीय उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल एवं माननीय जिला जज एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तरकाशी मलिक मजहर सुल्तान के निर्देशन में किया गया। इस अवसर पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तरकाशी सचिन कुमार ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक वर्ष 08 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य समाज में उदारता, सहानुभूति और निस्वार्थ सेवा की भावना को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि यह दिवस उन लाखों स्वयंसेवकों को समर्पित है जो बिना किसी स्वार्थ के मानव जीवन बचाने और पीड़ितों की सहायता करने के लिए कार्य करते हैं।

उन्होंने बताया कि रेड क्रॉस आंदोलन के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट का जन्म 08 मई 1828 को स्विट्जरलैंड के जेनेवा में हुआ था। उनकी स्मृति में पहली बार वर्ष 1948 में विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया। वर्ष 2026 की थीम “मानवता को जीवित रखना” रखी गई है, जो समाज में सेवा और करुणा की भावना को बढ़ावा देने का संदेश देती है।

कार्यक्रम में माननीय जिला जज एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मलिक मजहर सुल्तान ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि समाज में शांति, सहयोग और मानवता की स्थापना के लिए प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने छात्र-छात्राओं और ग्रामीणों से सामाजिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहने तथा जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए आगे आने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विधिक जागरूकता शिविरों का उद्देश्य आमजन को उनके अधिकारों और सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना है, ताकि समाज का प्रत्येक वर्ग लाभान्वित हो सके।

शिविर में स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, कृषि विभाग एवं उद्यान विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने-अपने विभागों की योजनाओं की जानकारी दी। कृषि विभाग द्वारा मेधावी छात्र-छात्राओं के अभिभावकों को कृषि कार्यों में उपयोग होने वाले उपकरण जैसे कुदाल, दरांती एवं अन्य सामग्री वितरित की गई। इस पहल को ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने सराहा।

स्वास्थ्य विभाग डुण्डा की ओर से शिविर में उपस्थित सभी लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तथा निःशुल्क दवाइयों का वितरण भी किया गया। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को मौसमी बीमारियों से बचाव, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों की जानकारी दी।

कार्यक्रम में मुख्य रूप से सम्मिलित कृषि अधिकारी एसएस वर्मा एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तरकाशी से रिटेनर अधिवक्ता पदम दत्त जोशी, पराविधिक कार्यकर्ता चमन लाल शाह तथा कार्यालय कर्मचारी उपस्थित रहे। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, उद्यान विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी, विद्यालय के प्रधानाचार्य, शिक्षक-शिक्षिकाएं, छात्र-छात्राएं तथा बड़ी संख्या में ग्रामवासी मौजूद रहे।

पूरे कार्यक्रम में मानवता, सेवा, विधिक जागरूकता और सामाजिक उत्तरदायित्व का संदेश प्रमुख रूप से उभरकर सामने आया।