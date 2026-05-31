तिलाड़ी दिवस पर उत्तरकाशी में शहीदों को श्रद्धांजलि, संघर्ष और बलिदान को किया याद

उत्तरकाशी : जनपद उत्तरकाशी के रंवाई क्षेत्र स्थित ऐतिहासिक तिलाड़ी शहीद स्थल पर तिलाड़ी दिवस श्रद्धा, सम्मान और गौरव के साथ मनाया गया। इस अवसर पर तिलाड़ी कांड के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके संघर्ष और बलिदान को याद किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी प्रशांत आर्य और यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल ने शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर अपने हक-हकूकों और जनाधिकारों की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों को नमन किया।

नगर पालिका बड़कोट के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में तिलाड़ी कांड से जुड़े शहीदों के परिजनों को शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि तिलाड़ी कांड उत्तराखंड के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसने जनाधिकारों, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों की लड़ाई को नई दिशा प्रदान की। उन्होंने कहा कि रंवाई क्षेत्र के लोगों द्वारा अपने अधिकारों की रक्षा के लिए दिया गया बलिदान आज भी प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है।

जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने अपने संबोधन में कहा कि किसी भी प्रकार की घटना, विवाद अथवा संघर्ष को रोकने के लिए संवाद सबसे प्रभावी माध्यम है। उन्होंने कहा कि चाहे पूर्व में राजा-प्रजा का दौर रहा हो अथवा वर्तमान में सरकार और जनता का समय हो, समस्याओं के समाधान के लिए आपसी बातचीत और संवाद का बने रहना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि संवाद की कमी और आपसी तालमेल के अभाव में ही जनांदोलन जन्म लेते हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि तिलाड़ी का इतिहास यहां के लोगों के अदम्य साहस, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। जंगलात के अधिकारों की रक्षा के लिए जिस प्रकार क्षेत्रवासियों ने शाही हुकूमत के विरुद्ध संघर्ष किया, वह इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में दर्ज है।

मुख्य अतिथि यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल ने कहा कि तिलाड़ी कांड के शहीदों का बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश के विकास में रंवाई क्षेत्र का महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक योगदान रहा है। नई पीढ़ी को इन महान शहीदों के संघर्षों और बलिदानों से प्रेरणा लेकर समाज और राष्ट्र के विकास में योगदान देना चाहिए। विधायक ने कहा कि तिलाड़ी शहीद स्थल की गरिमा के अनुरूप यहां मूलभूत सुविधाओं का विकास और पर्यटन की दृष्टि से आवश्यक कार्य किए जाएंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस ऐतिहासिक धरोहर से परिचित हो सकें।

कार्यक्रम में ओबीसी आयोग के उपाध्यक्ष श्याम डोभाल, नगर पालिका अध्यक्ष विनोद डोभाल, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जशोदा राणा, नारायण सिंह राणा, कपिल देव रावत, अजबीन पंवार, मुकेश टम्टा, तहसीलदार रीनू सैनी, अधिशासी अधिकारी उमेश सुयाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में क्षेत्रीय जनता उपस्थित रही। तिलाड़ी दिवस के अवसर पर पूरे क्षेत्र में शहीदों के प्रति सम्मान और गौरव का वातावरण देखने को मिला।