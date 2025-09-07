Congress Organization Campaign : संगठन को मजबूत करने पहुंचे कांग्रेस ऑब्जर्वर, केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे विस्तृत रिपोर्ट

रुद्रप्रयाग: कांग्रेस पार्टी ने अपने "संगठन सृजन अभियान" के तहत रुद्रप्रयाग जिले में संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने की दिशा में कदम उठाया है। इस अभियान के तहत अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) द्वारा नियुक्त ऑब्जर्वर हिम्मत भाई पटेल और प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) के तीन ऑब्जर्वर शांति प्रसाद भट्ट, नीरज त्यागी और प्रकाश रावत छह दिवसीय दौरे पर रुद्रप्रयाग पहुंचे हैं।

जिला मुख्यालय पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने सभी ऑब्जर्वरों का भव्य स्वागत किया। पत्रकार वार्ता में एआईसीसी ऑब्जर्वर हिम्मत भाई पटेल और पीसीसी ऑब्जर्वरों ने स्थानीय नेताओं की उपस्थिति में "संगठन सृजन अभियान" की विस्तृत जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य रुद्रप्रयाग सहित देशभर में कांग्रेस संगठन को पारदर्शी और समावेशी तरीके से मजबूत करना है। ऑब्जर्वरों ने बताया कि रुद्रप्रयाग के सभी कार्यकर्ताओं से विचार-विमर्श कर उनकी राय ली जाएगी। इसके आधार पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसके बाद केंद्रीय नेतृत्व जिला अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा करेगा।

पटेल ने कहा, "हमारा लक्ष्य संगठन को मजबूत करते हुए कार्यकर्ताओं में नया जोश और उत्साह पैदा करना है। रुद्रप्रयाग के पांचों संगठनात्मक ब्लॉक में ऑब्जर्वर जाकर कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे।"

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, पूर्व और वर्तमान सांसदों, विधायकों, विधानसभा और लोकसभा प्रत्याशी रहे नेताओं, वर्तमान और पूर्व पार्टी पदाधिकारियों के साथ-साथ त्रिस्तरीय पंचायत और स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों से भी विचार-विमर्श किया जाएगा।

पत्रकार वार्ता में पीसीसी ऑब्जर्वर शांति प्रसाद भट्ट, नीरज त्यागी और प्रकाश रावत ने कार्यकर्ताओं से एकजुटता और सक्रियता के साथ अभियान में सहयोग करने की अपील की।

इस अवसर पर जिला अध्यक्ष कुंवर सिंह सजवान, पूर्व जिला अध्यक्ष ईश्वर बिष्ट, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी प्रदीप थपलियाल, प्रदेश प्रवक्ता सूरज नेगी, जखोली की पूर्व प्रमुख विनीता चमोली, विजय देवी, पीसीसी सदस्य अर्जुन गहरवार, लक्ष्मण रावत, महावीर चौधरी, दीपक भंडारी सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे।

यह अभियान कांग्रेस के लिए रुद्रप्रयाग में संगठनात्मक ढांचे को सशक्त करने और आगामी राजनीतिक चुनौतियों के लिए तैयार होने का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने इस पहल का स्वागत करते हुए इसे संगठन को नई दिशा देने वाला बताया।