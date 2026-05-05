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Rishikesh Development : नगर निगम पहुंचे शहरी विकास मंत्री राम सिंह खेड़ा

ऋषिकेश में मंत्री राम सिंह कैड़ा की नगर निगम के साथ बैठक, स्वच्छता, कूड़ा प्रबंधन और शहर विकास पर विस्तार से चर्चा हुई।
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Thehawk·
🏷 ऋषिकेश
May 05, 2026, 07:23 AM

ऋषिकेश :  उत्तराखंड सरकार के शहरी विकास मंत्री राम सिंह कैड़ा का नगर निगम में भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर नगर निगम के प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने उन्हें शहर की प्रगति से अवगत कराया ।

​इस दौरान आयोजित बैठक में शहर के समग्र विकास को लेकर सार्थक चर्चा हुई। वार्ता के दौरान ऋषिकेश की स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने, कूड़ा निस्तारण के आधुनिक प्रबंधन और 'स्वच्छ भारत अभियान' के लक्ष्यों को प्राप्त करने पर विशेष बल दिया गया। साथ ही, शहर की आधारभूत सुविधाओं जैसे सड़कों के सुदृढ़ीकरण, प्रकाश व्यवस्था और जनहित से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से मंथन किया गया ।

​इस अवसर पर केबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने ऋषिकेश को और अधिक सुव्यवस्थित और विकसित बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऋषिकेश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्ता को देखते हुए यहाँ की नागरिक सुविधाओं का विश्वस्तरीय होना आवश्यक है। 

​इस अवसर पर नगर निगम के पार्षदगण, वरिष्ठ अधिकारी और स्थानीय गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे, जिन्होंने मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए शहर के उज्ज्वल भविष्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई ।

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