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ऋषिकेश में कल से जुटेंगे देशभर के मेयर, शहरी विकास और नागरिक सुविधाओं पर होगी चर्चा

दो दिवसीय सम्मेलन में देशभर के 50 से अधिक महापौर करेंगे प्रतिभाग
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🏷 ऋषिकेश
Jun 02, 2026, 09:53 AM

कल से ऋषिकेश में जुटेंगे देशभर के मेयर;निकायों के सुदृढ़ीकरण और नागरिक सुविधाओं पर होगी चर्चा

तीर्थ नगरी ऋषिकेश में कल बुधवार से दो दिवसीय 'ऑल इंडिया मेयर काउंसिल की बैठक होने जा रही है। इस  की मेजबानी इस बार नगर निगम ऋषिकेश की मेजबानी में आयोजित होने वाली 117वीं बैठक में देशभर के विभिन्न राज्यों से नगर निगमों के लगभग 50 से ज्यादा महापौर प्रतिभाग करेंगे। 

प्रेस वार्ता में बैठक की विस्तृत जानकारी सांझा करते हुए महापौर शंभू पासवान ने बताया कि ​दो दिवसीय सम्मेलन का शुभारंभ बुधवार 03 जून 2026 को होटल नटराज, ऋषिकेश में सुबह 10 बजे उद्घाटन सत्र के साथ होगा। जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। इस अवसर पर अति विशिष्ट अतिथियों के रूप में उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, शहरी विकास मंत्री राम सिंह कैड़ा, राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट और क्षेत्रीय विधायक (विधानसभा क्षेत्र ऋषिकेश) डॉ० प्रेमचंद अग्रवाल उपस्थित रहेंगे।

​पहले दिन के सत्र के समापन के पश्चात, सायं 5:30 बजे से त्रिवेणी घाट परिसर में भव्य गंगा आरती का आयोजन किया जाएगा। इसके उपरांत सायं 7:00 बजे से सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होगा, जिसमें उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध लोक कलाकार और जागर सम्राट प्रीतम भरतवाण अपनी मनमोहक प्रस्तुति देंगे । इस दौरान कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा और सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद होंगे।

​सम्मेलन के दूसरे दिन, गुरुवार 04 जून को होटल नटराज में प्रातः 10 बजे से समापन सत्र एवं दोपहर 12:00 बजे से अतिथि सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसके पश्चात सायं 7:00 बजे से त्रिवेणी घाट परिसर में डॉ० राकेश भट्ट एवं शारदा स्वर संगम मंच द्वारा तैयार गढ़वाली नाटक 'द्रुपदा की लाज' का मंचन किया जाएगा ।

बैठक में शहरी विकास, स्थानीय निकायों के सुदृढ़ीकरण और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।

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