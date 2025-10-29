Pushkar Singh Dhami : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईटीबीपी जवानों और स्थानीय लोगों के साथ उठाया चाय का लुत्फ

पिथौरागढ़: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य के पिथौरागढ़ जिले के भ्रमण पर हैं। उन्होंने बुधवार को मॉर्निंग वॉक के दौरान स्थानीय लोगों से मुलाकात की। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री धामी ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के जवानों और स्थानीय लोगों के साथ बैठकर चाय का आनंद लिया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ जनपद के मुनस्यारी में स्थानीय लोगों से बातचीत करते हुए राज्य सरकार की ओर से संचालित योजनाओं का फीडबैक भी लिया।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "आज सुबह भ्रमण के दौरान सीमांत क्षेत्र मुनस्यारी में देश के प्रहरी आईटीबीपी के जवानों व स्थानीय लोगों के साथ चाय की चुस्कियों का आनंद लिया। इस दौरान स्थानीय जनता का कुशलक्षेम जाना और उनसे बात कर सरकार की ओर से संचालित विकासपरक और जनकल्याणकारी योजनाओं का फीडबैक भी लिया।"

मुख्यमंत्री धामी ने एक अन्य पोस्ट में लिखा, "मुनस्यारी एक सुंदर, संभावनाओं से भरपूर पर्यटन स्थल है। यहां की मनमोहक वादियों, शुद्ध पर्वतीय हवा और शांत वातावरण में एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव होता है।"

इससे पहले, अगस्त में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में लोगों से मुलाकात करते हुए नजर आए थे। उस समय गैरसैंण में उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा था। वे मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। तभी रास्ते में रुककर उन्होंने चंद्र सिंह नेगी की दुकान पर चाय की चुस्कियों का भी आनंद लिया। इस दौरान, सीएम धामी ने दुकान पर मौजूद लोगों को अपने हाथ से चाय बनाकर पिलाई।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अक्सर प्रदेश की जनता के बीच घूमते, फिरते और मिलते हुए नजर आते हैं। कई बार उन्हें लोगों से संवाद और उनकी समस्या का समाधान करते हुए देखा गया है। पुष्कर सिंह धामी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं, जो शिकायतकर्ताओं से कई बार मोबाइल फोन पर उनकी समस्याओं के समाधान का फीडबैक लेते हैं और समस्या का समाधान न होने पर उनके लिए तुरंत अधिकारियों को निर्देश देते हैं।