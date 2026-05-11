स्वर्गाश्रम नगर पंचायत में 5 करोड़ के टेंडर घोटाले और मारपीट के गंभीर आरोप, जांच की मांग तेज

पौड़ी गढ़वाल नगर पंचायत स्वर्गाश्रम में पर्यावरण मित्रों के लिए टेंडर भुगतान में गड़बड़ियों को लेकर निवर्तमान अध्यक्ष प्रत्याशी हिमानी राणा व अधिवक्ता शुभम झा ने प्रेस कांफ्रेंस कर वर्तमान अध्यक्ष बिंदिया अग्रवाल, एसडीएम चतर सिंह व पूर्व पंचायत अध्यक्ष माधव अग्रवाल सहित कई लोगों पर गंभीर भ्रष्टाचार व मारपीट के आरोप लगाए।

प्रेस कांफ्रेंस में शुभम झा ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2023 से 2026 तक नगर पंचायत स्वर्गाश्रम में पर्यावरण मित्रों की भर्ती के लिए राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल जैम के माध्यम से 51 पर्यावरण मित्रों के लिए टेंडर किया गया। जिसमें चयनित कंपनी जस्टिन ग्लोबल को चुना गया। जिसे नगर पंचायत स्वर्गाश्रम द्वारा अलग अलग तिथियों में कमर्चारियों की सेलरी व अन्य मद में जो भुगतान किए गए वह तय मानकों के विपरीत कई ज्यादा भुगतान किया गया। आरोप है कि तीन वर्षों में कंपनी की विश्वसनीयता व गुणवत्ता जाने बिना और अन्य टेंडर प्रक्रिया को कई बार निरस्त कर उसी कंपनी जस्टिन ग्लोबल को भुगतान जारी रखा गया।

बताया गया कि वर्ष 2023 से 2026 तक करीब 5 करोड़ से ज्यादा का भुगतान कर करोड़ों के राजस्व को क्षति पहुंचाई गई, जो एक सोची समझी रणनीति के तहत भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है जिसे निर्वृत्मान अध्यक्ष, एसडीएम सहित पंचायत के अधिकारियों ने मिलकर अंजाम दिया।

हमले की सोची समझी साजिश

सुभम झा ने खुद के साथ मारपीट का वीडियो साझा करते हुए कहा कि बीती रात उन पर उन्ही लोगों द्वारा प्राणघातक हमला किया, जिनके द्वारा इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया। प्रेस कांफ्रेंस में सुभम झा व हिमानी राणा ने मामले की गहन जांच व हमले के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है।