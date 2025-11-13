स्थानीय

Uttarakhand Ayurveda : उत्तराखंड आयुर्वेद और योग की पवित्र भूमि : सीएम पुष्कर सिंह धामी

धामी ने आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया, राज्य को हेल्थ–वेलनेस हब बनाने का संकल्प
Nov 13, 2025
नैनीताल: उत्तराखंड के मुख्‍यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल के सूर्यजाला भुजियाघाट में गुरुवार को काया आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। यहां सीएम धामी का भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आयुर्वेद और योग की पवित्र भूमि है। पूरे देश से लोग स्वास्थ्य, आयुर्वेद और वेलनेस के लिए उत्तराखंड आएं, इसके लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है।

उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि भुजियाघाट में आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है, जिसे विश्वस्तरीय स्वरूप देने का प्रयास किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य स्थापना दिवस पर यह संकल्प दोहराया गया है कि उत्तराखंड हेल्थ, वेल्थ और अध्यात्म के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनेगा। उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए रोजगार के नए रास्ते खोलने पर सरकार काम कर रही है, ताकि युवाओं को अपने ही राज्य में बेहतर अवसर प्राप्त हो सकें।

इससे पहले, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड ने पिछले वर्ष 2,600 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 70 हजार मीट्रिक टन मछली उत्पादन कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्‍होंने यह जानकारी सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म एक्‍स पर पोस्‍ट के माध्‍यम से दी।

उन्‍होंने पोस्‍ट में लिखा, "हमारी सरकार किसानों और पशुपालकों की आय में वृद्धि के लिए लगातार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि उत्तराखंड ने पिछले वर्ष 2,600 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 70 हजार मीट्रिक टन मछली उत्पादन कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस उत्कृष्ट उपलब्धि के फलस्वरूप उत्तराखंड को मत्स्य पालन के क्षेत्र में हिमालयी एवं उत्तर-पूर्वी राज्यों में सर्वश्रेष्ठ राज्य का सम्मान प्राप्त हुआ है।"

सीएम धामी ने एक अन्‍य पोस्‍ट में लिखा, "स्थापना की रजत जयंती के ऐतिहासिक अवसर पर उत्तराखंड को 8,140 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश तीव्र गति से प्रगति के पथ पर अग्रसर है। ये परियोजनाएं उत्तराखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा और कनेक्टिविटी को नई दिशा देंगी।"

--आईएएनएस

 

 

