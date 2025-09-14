Brijbhushan Sharan Singh : डोनाल्ड ट्रंप पर भड़के बृजभूषण सिंह, बोले- वे मानसिक तौर पर ठीक नहीं

हल्द्वानी: भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह एक बार फिर अपने बयान से सुर्खियों में है। उत्तराखंड के हल्द्वानी के गौलापार अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय फेंसिंग प्रतियोगिता के फाइनल में खिलाड़ियों को सम्मानित करने पहुंचे बृजभूषण शरण सिंह ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मानसिक तौर पर ठीक नहीं बताया है।

कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों ने उनसे भारत-पाकिस्तान मैच के बारे में सवाल किया। इस पर सिंह ने कहा, “खेल की अपनी एक अलग दुनिया होती है। खेल भावनाओं से नहीं, बल्कि नियमों से खेले जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय खेलों में जाति, धर्म या भाषा के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता।”

उन्होंने खेलों में निष्पक्षता और नियमों के पालन पर जोर देते हुए कहा कि खेल भावना को बढ़ावा देना जरूरी है।

इसी दौरान एक सवाल के जवाब में बृजभूषण शरण सिंह ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तीखी टिप्पणी की।

यह पहली बार नहीं है, जब बृजभूषण शरण सिंह ने विवादित बयान दिया है, इससे पहले भी कई बार इस तरह के बयान देकर उन्होंने सुर्खियां बटोरी हैं।

इस मौके पर बृजभूषण शरण सिंह ने भारत सरकार के खेल मंत्रालय की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि वर्तमान खेल मंत्री बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, जिसके चलते देश में खेलों के प्रति सकारात्मक माहौल बन रहा है। पहले खेल क्षेत्र में ‘काफी गंदगी’ थी, जिसे अब दूर किया जा रहा है।

पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह ने कहा कि उत्तराखंड में आयोजित राष्ट्रीय खेलों ने राज्य को एक विशिष्ट पहचान दी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में खेलों की असीम संभावनाएं मौजूद हैं और भविष्य में यहां कई बड़े खेल आयोजन हो सकते हैं।

इस कार्यक्रम में फेंसिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी राजीव मेहता, नैनीताल की विधायक सरिता आर्य और उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष महेश नेगी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे।