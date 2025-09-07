Uttarakhand Health Facilities : उत्तराखंड सरकार ने शुरू कीं अर्ध कुंभ मेला की तैयारियां, स्वास्थ्य सुविधाओं पर 54 करोड़ का प्रस्तावित बजट

हरिद्वार: उत्तराखंड सरकार ने अर्ध कुंभ मेला-2027 को दिव्य और भव्य बनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की देखरेख में स्वास्थ्य विभाग ने तीर्थयात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की है। इसके लिए 54 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है, जिसमें स्थायी और अस्थायी कार्य शामिल हैं।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कुंभ केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि उत्तराखंड की संस्कृति और परंपरा की भी झलक है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी प्राथमिकता है कि प्रत्येक तीर्थयात्री सुरक्षित, स्वस्थ और संतुष्ट अनुभव के साथ लौटे। सरकार तीर्थयात्रियों को सर्वोत्तम सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है।

स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि मेले के दौरान चिकित्सा सुविधाओं के लिए 2924 बेड, 40 एम्बुलेंस, नए अस्पताल भवन और आधुनिक मशीनों की व्यवस्था की जाएगी। कुल 54 करोड़ के बजट में 683 लाख स्थायी और 3765 लाख अस्थायी कार्यों पर खर्च होंगे। मेले में 35 अस्थायी अस्पतालों में 373 बेड, 13 सरकारी अस्पतालों में 1101 बेड और निजी अस्पतालों में 1450 बेड की व्यवस्था होगी।

इसके अतिरिक्त, 24 नई एम्बुलेंस खरीदी जाएंगी, जिनमें एडवांस और बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस शामिल होंगी। खानपान की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए तीन नई फूड सेफ्टी वैन खरीदी जाएंगी, जो मेला क्षेत्र में खाद्य पदार्थों की नियमित जांच करेंगी। संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए पांच माउंटेबल फागिंग मशीनें खरीदी जाएंगी, जो मेला क्षेत्र में छिड़काव करेंगी।

स्वास्थ्य विभाग कुंभ मेला अधिकारी डॉ. मनोज वर्मा के नेतृत्व में सभी विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने में जुटा है। यह कार्ययोजना न सिर्फ तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करेगी, बल्कि उत्तराखंड की वैश्विक छवि को और मजबूत करेगी। सरकार का लक्ष्य अर्ध कुंभ मेला-2027 को ऐतिहासिक और यादगार बनाना है।