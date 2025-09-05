Ranipur Road Projects : रानीपुर में 47.56 करोड़ की विकास योजनाएँ स्वीकृत

हरिद्वार: रानीपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को रफ्तार देने के लिए शासन ने बड़ी सौगात दी है। राज्य योजना के अंतर्गत तीन सड़क निर्माण कार्यों के लिए 225.35 लाख रुपये की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इन कार्यों के लिए शासनादेश जारी कर 30 हजार रुपये की टोकन राशि भी निर्गत कर दी गई है।विधायक के प्रस्ताव पर स्वीकृत सड़कें विधायक आदेश चौहान के प्रस्ताव पर स्वीकृत कार्यों में—54.12 लाख रुपये से सीतापुर रेलवे फाटक से गणेश विहार तक 0.75 किमी सड़क का बीसी एवं नाली निर्माण,45.79 लाख रुपये से भेल सेक्टर-3 तिराहे से पीएसी गेट होते हुए बैरियर नंबर 8 सुभाष नगर तक 1.14 किमी मार्ग का सुधारीकरण,125.44 लाख रुपये से महादेवपुरम की 1.11 किमी आंतरिक सड़कों का इंटरलॉकिंग टाइल्स से निर्माण कार्य शामिल है।

इन तीनों कार्यों की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग को सौंपी गई है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा। कुंभ निधि से भी 45.31 करोड़ की परियोजनाएँ इससे पूर्व रानीपुर विधानसभा को कुंभ निधि से 45.31 करोड़ रुपये की लागत से चार स्थायी निर्माण कार्यों की स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें—12.56 करोड़ रुपये की लागत से बहादराबाद सिडकुल फोरलेन मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण,9.5 करोड़ रुपये से रानीपुर रोह नदी पर आरसीसी पुल का नव-निर्माण,6.59 करोड़ रुपये से धनौरी–सिडकुल लिंक मार्ग की मरम्मत,16.66 करोड़ रुपये से पथरी रौ नदी पर स्पान पुल का निर्माण कार्य शामिल है।इनमें से कई कार्यों की निविदा प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है।

विकास योजनाओं की स्वीकृति पर विधायक आदेश चौहान ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की विकासपरक सोच के चलते रानीपुर विधानसभा क्षेत्र में तेजी से कार्य धरातल पर उतर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा शासनकाल में क्षेत्र में विकास की नई गाथा लिखी जा रही है और स्वीकृत कार्य समयबद्ध ढंग से पूरे कराए जाएंगे।