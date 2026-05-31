स्थानीय

भारी बारिश और ओलावृष्टि के चलते मां शाकुंभरी देवी मंदिर 31 मई तक बंद

बढ़ते जलस्तर और रेड अलर्ट के बीच प्रशासन ने श्रद्धालुओं से यात्रा टालने की अपील की
Himanshu DwivediH
Himanshu Dwivedi·
🏷 हरिद्वार
May 31, 2026, 06:45 AM
हरिद्वार:  गत दिवस अधिक वर्षा और ओलावृष्टि होने से मां शाकुंभरी देवी के सामने नदी में जल स्तर बढ़ जाने से रास्ता बंद हो गया है यह जानकारी जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी मीरा रावत ने अवगत कराया है कि जिलाधिकारी सहारनपुर के पत्र के अनुसार माँ शाकुम्भरी देवी मंदिर एवं आसपास के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही अत्यधिक वर्षा एवं ओलावृष्टि के कारण अचानक जलप्रवाह बढ़ने की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग द्वारा आगामी दिनों में भी भारी वर्षा एवं ओलावृष्टि का रेड अलर्ट जारी किया गया है।
                 उन्होंने बताया कि वर्तमान परिस्थितियों में मंदिर क्षेत्र में जलभराव, फिसलन एवं अचानक जलप्रवाह बढ़ने से जनहानि अथवा दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। एहतियातन मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा दिनांक 29 मई 2026 से 31 मई 2026 तक मंदिर को श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। इस अवधि में मंदिर में दर्शन/भ्रमण संभव नहीं होगा।
       जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने आमजन एवं श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे उक्त अवधि में माँ शाकुम्भरी देवी मंदिर की यात्रा से यथासंभव बचें तथा मौसम और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें। साथ ही सभी से अनुरोध किया गया है कि इस महत्वपूर्ण सूचना को जनहित में अधिक से अधिक सोशल मीडिया एवं अन्य संचार माध्यमों के माध्यम से प्रसारित करें, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचाव सुनिश्चित किया जा सके।
 
 
heavy rainfallTemple NewsPilgrimage NewsIndia newsuttarakhand newsWeather AlertDisaster ManagementReligious NewsHaridwar NewsRain Alert

Related posts

Loading...

More from author

Loading...