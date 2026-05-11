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चारधाम यात्रा से पहले सीवरेज कार्यों में तेजी, डीएम ने दिए सड़कों की जल्द मरम्मत के निर्देश

जिलाधिकारी के निर्देश पर दिन-रात चल रहा सड़क पुनर्निर्माण कार्य, कई क्षेत्रों में 173 मीटर कार्य पूर्ण
Himanshu DwivediH
Himanshu Dwivedi·
🏷 हरिद्वार
May 11, 2026, 08:44 AM
हरिद्वार: हरिद्वार शहर के अंतर्गत सीवरेज कार्य हेतु खोदी गई सड़कों से क्षेत्रीय जनता,व्यापारियों को हो रही परेशानी के दृष्टिगत जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने चल रहे निर्माण कार्यों को त्वरित गति से दिन रात कार्य करते हुए पूर्ण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों एवं कांट्रेक्टर को दिए गए थे।       
 
जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिए है की चारधाम यात्रा के दृष्टिगत सीवरेज कार्य हेतु जो भी सड़के खोदी गयी है उन सड़कों का हर हाल में मरम्मत कार्य पूर्ण कर लिया जाए,जिसके अनुपालन में कार्य तीव्र गति से किए जा रहे है।
 
परियोजना प्रबंधक निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई गंगा उत्तराखंड पेयजल निगम मिनाक्षी मित्तल ने अवगत कराया है कि जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में केएफडब्लयू वित्त पोषित हरिद्वार जलोत्सारण योजना पैकेज 01 एवं पैकेज 02 के अंतर्गत कराए जा रहे सड़क पुनर्निर्माण संबंधी कार्य जिसके तहत 09 मई को किए गए निर्माण कार्यों का विवरण निम्नवत है जिसमें- पैकेज 01 में इंद्रा एनक्लेव टाइल्स रोड कुल 28 मीटर तथा पैकेज 02 के अंतर्गत लोक सेवा आयोग सीसी रोड 56 मीटर, मोहन इनक्लेव सीसी रोड 52 मीटर, गणपति धाम फेस 3 सीसी रोड 40 मीटर, गणपति धाम फेस 3 (पेवर ब्लॉक) 25 मीटर कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा कुल 173 मीटर कार्य पूर्ण कर लिया गया है। सड़कों का कार्य दिन-रात त्वरित गति से किए जा रहे है।
 
 
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