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हरिद्वार में सीवरेज कार्य के बाद सड़क पुनर्निर्माण में तेजी, दिन-रात जारी काम

हरिद्वार में सीवरेज कार्य के बाद सड़क मरम्मत में तेजी, दिन-रात काम जारी
Himanshu DwivediH
Himanshu Dwivedi·
🏷 हरिद्वार
May 12, 2026, 10:10 AM
 
हरिद्वार:  शहर के अंतर्गत सीवरेज कार्य हेतु खोदी गई सड़कों से क्षेत्रीय जनता,व्यापारियों को हो रही परेशानी के दृष्टिगत जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने चल रहे निर्माण कार्यों को त्वरित गति से दिन रात कार्य करते हुए पूर्ण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों एवं कांट्रेक्टर को दिए गए थे।     
 
  परियोजना प्रबंधक निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई गंगा उत्तराखंड पेयजल निगम मिनाक्षी मित्तल ने अवगत कराया है कि जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में केएफडब्लयू वित्त पोषित हरिद्वार जलोत्सारण योजना पैकेज 01 एवं पैकेज 02 के अंतर्गत कराए जा रहे सड़क पुनर्निर्माण संबंधी कार्य जिसके तहत 11 मई को किए गए निर्माण कार्यों का विवरण निम्नवत है जिसमें- पैकेज 01 के अंतर्गत राणा कॉलोनी टाइल्स रोड 15 मीटर, इंद्रा कॉलोनी टाइल्स रोड 22 मीटर, गली नंबर 6 सीसी रोड 53.4 मीटर, इंटर कॉलेज रोड सीसी रोड 14 मीटर कार्य किया गया है तथा कुल 104.4 मीटर कार्य पूर्ण कर लिया गया है
 
 एवं पैकेज 02 के अंतर्गत मोहन इनक्लेव सीसी रोड 20 मीटर, अशोक विहार सीसी रोड 40 मीटर,त्रिलोक नगर (पेवर ब्लॉक) 28 मीटर कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा कुल 88 मीटर कार्य पूर्ण कर लिया गया है। सड़कों का कार्य दिन-रात त्वरित गति से किए जा रहे है।
 
 
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