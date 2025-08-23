स्थानीय

Haridwar POCSO Case: "हरिद्वार पुलिस ने पॉक्सो केस में आरोपी फूफा को 24 घंटे में किया गिरफ्तार"

"पॉक्सो एक्ट के तहत हरिद्वार पुलिस की त्वरित कार्रवाई, आरोपी फूफा गिरफ्तार"
🏷 हरिद्वार
Aug 23, 2025, 07:45 AM
Haridwar POCSO case

थाना पिरान कलियर

कलयुगी फूफा ने किया फूफा-भतीजी के रिश्ते को किया शर्मसार

साले की नाबालिग लड़की को बनाया हवस का शिकार

पॉक्सो सहित अन्य प्रभावी धाराओं में मुकदमा पंजीकृत

माँ बाप की मौत के बाद आरोपी फूफा के पास रह रहने आई थी नाबालिग

सूचना मिलने के 24 घण्टे के अन्दर आरोपी को दबोच लाई हरिद्वार पुलिस

दिनाक 21.08.2025 को थाना पिरान कलियर पर वादी निवासी ग्राम कुआखेडा थाना कोतवाली कलियर जिला हरिद्वार द्वारा अपने अभि0 नीटू पूत्र सुरेन्द्र निवासी ग्राम इमलीखेड़ा थाना कलियर जनपद हरिद्वार के विरूद्ध खुद के साले की नाबालिग लडकी के साथ लगातार जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाये जाना तथा इसकी जानकारी किसी को न बताये जाने पर पीडिता को जान से मारने की धमकी दिये जाने जाने के सम्बन्ध में थाना पिरान कलियर में मु0अ0सं0-232/2025 धारा 64(2)(f)/64(2)(m), 65(1), 351(2)/351(3) BNS व 3(क)/4(2), 5(ठ)/5(ढ)/5(ञ)(2)/6 पोक्सो एक्ट पंजीकृत करवाया गया।

घटना की गम्भीरता को देखते हुये एसएसपी हरिद्वार द्वारा तत्काल आरोपी की गिरफ्तारी हेतु दिए गए निर्देश के क्रम में थाना कलियर पुलिस द्वारा नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु ठोस सुरागरसी पतारसी करते हुये सीसीटीवी कैमरो, एवं सीडीआर आदि का अवलोकन कर जनपद के सम्भावित स्थानो में दबिश देकर मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त नीटू उपरोक्त को 24 घंटे के भीतर हज हाउस के पास पिरान कलियर से गिरफ्तार किया गया। 

पीडिता के माता-पिता की कुछ वर्ष पहले मृत्यु हो चुकी है, पीडिता कुछ माह पूर्व अपने सगे फूफा नीटू के उपरोक्त के घर पर रहने के लिये आयी थी, नीटू अपनी भतीजी पर गलत निगाह रखता था, मौके का फायदा उठाकर अभि0 नीटू ने घटना को अन्जमान दिया और 5-6 माह पूर्व से पीडिता के साथ दुष्कर्म करता रहा है।  

गिरफ्तार अभियुक्त 
नीटू पूत्र सुरेन्द्र निवासी ग्राम इमलीखेड़ा थाना कलियर जनपद हरिद्वार उम्र 30 वर्ष

पुलिस टीम
1- I/C इमलीखेडा उ0नि0 उमेश कुमार
2-उ0नि0 विशाखा असवाल
3-हे0का0 336 सोनू कुमार

