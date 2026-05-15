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हरिद्वार में पीएम मोदी की अपील का असर, डीएम मयूर दीक्षित समेत अधिकारी पैदल पहुंचे दफ्तर

हरिद्वार में अधिकारियों ने वाहन छोड़ पैदल कार्यालय आना शुरू किया
Himanshu DwivediH
Himanshu Dwivedi·
🏷 हरिद्वार
May 15, 2026, 06:20 AM
हरिद्वार:  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर अगले दिन से ही दिखाई देने लगा है। वहीं हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित समेत आला अफसर अपने-अपने सरकारी वाहन छोड़कर पैदल ही कार्यालय पहुंचे। अब यह भी देखने की बात है की पीएम मोदी की यह अपील कितने दिन तक कारगर रहती है। 
वहीं पीएम की अपील का असर सांसद और विधायकों के काफिले पर नहीं दिखाई दिया। नगर निगम में भी रोजाना की तरह रोजमर्रा के काम वाहनों से ही किया जा रहे थे। 
 
जिलाधिकारी  की इस पहल को देखते हुए कई कर्मचारी भी पैदल या फिर साइकिल या अपने दोपहिया वाहन पर कार्यालय पहुंचना शुरू हुए। जिलाधिकारी के अलावा हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के सचिव मनीष सिंह, मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्रा भी जिला कलेक्ट्रेट में होने वाली वीसी में पैदल ही शामिल होने पहुंचे।
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित का कहना है कि प्रधानमंत्री की पेट्रोल डीजल की बचत को लेकर की गई अपील के बाद समस्त अधिकारी कर्मचारियों से सरकारी वाहन का इस्तेमाल कम से कम करने की बात कही गई है, जिसका असर भी सरकारी कार्यालय में देखने को मिल रहा है।
 
 
जिलाधिकारी ने सभी कर्मचारी और अधिकारियों को विद्युत बचत की भी सलाह दी और कहा कि अपने कार्यालय से निकलते वक्त व्यर्थ में चल रहे पंखे और लाइट बंद कर ही निकले । उन्होंने कहा कि वह खुद अपने आवाज से कलेक्ट्रेट तक पैदल ही आया करेंगे,जिससे कि अन्य अधिकारी कर्मचारी भी उसका अनुसरण करें।उन्होंने कहा कि मिलने आने वाले आमजन से भी पेट्रोल डीजल की बचत करने की अपील की जाएगी।
 
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