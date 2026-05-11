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Haridwar Crime News : पिल्ला गैंग पर एक बार फिर कसा पुलिस ने शिकंजा

जगजीतपुर मारपीट मामले में सीसीटीवी और मुखबिर सूचना के आधार पर कनखल पुलिस की कार्रवाई
Himanshu DwivediH
Himanshu Dwivedi·
🏷 हरिद्वार
May 11, 2026, 08:32 AM
हरिद्वार : ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  के आदेशानुसार, पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कनखल के नेतृत्व में लगातार अभियान चलाया जा रहा है।
कनखल क्षेत्र में लगातार मिल रही मारपीट व आपराधिक घटनाओं की शिकायतों के मद्देनज़र पुलिस द्वारा सादे वस्त्रों में टीमें गठित कर जगजीतपुर, पीठ पुलिया, फुटबॉल ग्राउंड एवं गुरुकुल कांगड़ी क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों की निगरानी एवं चेकिंग की जा रही थी।
 
गत 04 मई को वादी प्रणव शर्मा निवासी कनखल द्वारा अपने साथ हुई मारपीट के संबंध में थाना कनखल पर मु0अ0सं0 152/26 अभियोग पंजीकृत कराया गया था।
घटना में रॉयल हट, जगजीतपुर में आरोपियों द्वारा मारपीट कर प्रणव को गंभीर रूप से घायल किया गया था। पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज एवं मुखबिर सूचना के आधार पर रविवार  को 03 आरोपियों को दबोचा गया।
 
आरोपियों के विरुध्द अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। वहीं पुलिस पीला गैंग के सभी आरोपियों पर गैंगस्टर लगाने की तैयारी में है कनखल  पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों
 कुशलपाल पुत्र अनिल कुमार सैनी निवासी बजरीवाला बैरागी कैंप, थाना कनखल हरिद्वार,  आकाश कुमार पुत्र बिरेन्द्र कुमार निवासी तुकमापुर, थाना नगीना, जिला बिजनौर (उ0प्र0), 
हिमांशु उर्फ जौनी पुत्र पतराम सैनी निवासी राजा का राजपूत, थाना नूरपुर, जिला बिजनौर (उ0प्र0) शामिल रहे। 
 
 
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