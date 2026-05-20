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हरिद्वार में ईंधन बचाओ अभियान: अधिकारी साइकिल और पैदल पहुंच रहे कार्यालय

डीएम, सीडीओ और अन्य अधिकारी साइकिल से पहुंचे कार्यालय, जनता से भी अपील
ThehawkT
Thehawk·
🏷 हरिद्वार
May 20, 2026, 03:24 AM
हरिद्वार: ईंधन बचाओ के संदेश की सार्थक  पहल करते हुए पहले दिन जिला अधिकारी मयूर दीक्षित पैदल अपने कार्यालय पहुंचे वहीं मुख्य विकास अधिकारी डॉ ललित नारायण मिश्रा ने भी साइकिल चलाई उसके पश्चात सहायक परिवहन अधिकारी निखिल शर्मा साइकिल चलाकर अपने कार्यालय पहुंचे थे अब इस पहल को आगे बढ़ते हुए लगभग 15 किमी की दूरी साईकिल से तय करते हुए एचआरडीए के सचिव मनीष कुमार सिंह और हरिद्वार एसडीएम जितेंद्र कुमार रोशनाबाद आवास से अपने कार्यालय पहुंचे।
 
उन्होंने अन्य जन सामान्य के साथ सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारियों से से अपील करते हुए कहा कि जितना भी संभव हो ईंधन बचाने के लिए कार्य करें।लेकिन एक या दो दिन पैदल और साइकिल से चलने पर ईंधन की बचत होने वाली नहीं इसके लिए सभी को दृढ़ संकल्प होना पड़ेगा क्योंकि देश हो या दुनिया सभी जगह तेल की कमी है और सभी के पास तेल कुछ ही महीने का बचा है। जिस कारण देश और दुनिया सभी परेशान है
 
रोशनाबाद से साईकिल चलाकर कार्यालय आते हुए एचआरडीए के सचिव मनीष कुमार सिंह और एसडीएम जितेंद्र कुमार
देश में बढ़ती तेल की कीमतों एवं अन्य समस्याओं को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि वे ईंधन बचाएं देशहित में कार्य करें। उनकी अपील को सार्थक करते हुए हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, मुख्य विकास अधिकारी डॉ ललित नारायण मिश्र के साथ अन्य​ विभागीय अधिकारियों ने साईकिल से कार्यालय पहुंचकर संदेश दिया कि पैदल चलकर या बिना ईंधन वाले वाहन से चलें। प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों ने ही आमजन और सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों से ईंधन बचाने की अपील की है जिसकी पहल तो हो चुकी है लेकिन आम जन इसे नहीं अपनाया है
 
 
 
 
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