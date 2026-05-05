Laksar Firing Case : डॉक्टर पर फायरिंग का आरोपी सत्संगी बाबा गिरफ्तार;दो चेले पहले ही जा चुके जेल

हरिद्वार : बीते दिनों लक्सर कोतवाली क्षेत्र में चिकित्सक की कार पर हुई फायरिंग के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी सत्संगी बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया जबकि उसके दो चेलों को पुलिस पहले है जेल भेज चुकी हैं।

जानकारी के अनुसार बीती 14 अप्रैल व 27 अप्रैल को लक्सर निवासी एक चिकित्सक सुमित कुमार व उसके परिचितों पर अज्ञात बाईक सवार लोगों द्वारा बहादराबाद से लौटते वक्त जान से मारने की नियत से फायरिंग की गई थी। हालांकि फायरिंग की दोनों घटनाओं में किसी तरह का कोई जान माल का नुक़सान नहीं हुआ था। मामले में चिकित्सक की ओर से कोतवाली लक्सर में मुकदमा दर्ज कराया गया था।

घटना की विवेचना के दौरान प्रकाश में आए दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया था। वहीं चेलों के गिरफ्त में आने की सूचना मिलते ही घटना का ताना बाना बनने वाला मुख्य आरोपी बाबा मंगत दास उर्फ सागर पुत्र तेग सिंह निवासी ग्राम कंडीला शेखूपुरा थाना आदर्श मंडी जिला शामली उत्तर प्रदेश फरार हो गया। जिसे पुलिस ने आज मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया है।

यह थी दुश्मनी की असल वजह

पूछताछ में आरोपी बाबा ने बताया कि डॉक्टर सुमित के साले से उसकी बहन का रिश्ता हुआ था जिसे तोड़ दिया गया। आरोपी तभी से ही डाक्टर से रंजिस रखने लगा था।