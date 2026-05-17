रोशनाबाद में 5 दिवसीय मोटापा निवारण योग शिविर का शुभारंभ, CDO ने किया उद्घाटन

हरिद्वार: भारतीय योग संस्थान ने सामुदायिक केंद्र रोशनाबाद में रविवार प्रातः पांच दिवसीय मोटापा रोग निवारण शिविर को मुख्य विकास अधिकारी डॉ ललित नारायण मिश्र द्वारा शुरू किया गया । दीप प्रज्वलित कर गायत्री मंत्रोच्चार के साथ माँ सरस्वती वंदना का पाठ किया गया

मोटापे से जुड़ी जीवनशैली संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने और लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से भारतीय योग संस्थान, रौशनबाद द्वारा 5 दिवसीय मोटापा निवारण शिविर का आयोजन किया गया।

शिविर मे मुख्य विकास अधिकारी डॉ. ललित नारायण मिश्र ने स्वयं भी योग किया । उन्होंने कहा कि _“मोटापा आज की सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौती है” उन्होंने सभी आयु वर्ग के लोगों को नियमित योग अपनाने की प्रेरणा दी।

इस शिविर में रोशनाबाद, शिवालिक नगर और जिला कारागार केंद्रों के लगभग 70 से अधिक साधकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का मंच संचालन सुश्री शिल्पी, कनिष्ठ अभियंता, उरेड़ा द्वारा किया गया।

*शिविर की मुख्य झलकियाँ:*

- ताड़ासन, सूक्ष्म क्रियाएं, नौकासन, लुडकन, सरपासन सहित विभिन्न आसनों का सामूहिक अभ्यास

- योग शिक्षक के रूप में जय ध्यानी , अर्चना , सुशीला , प्रीति , पूजा , मीरा थपलियाल , सुनीता मीरा रावत व अन्य साधकों की सक्रिय सहभागिता रही । योगाभ्यास के समापन पर ध्यान व वैदिक प्रार्थना पाठ, शांति पाठ के किया गया ।

आयोजकों के अनुसार, इस 5 दिवसीय शिविर का उद्देश्य प्रतिभागियों को दवाओं के बिना योग, प्राणायाम और सही दिनचर्या द्वारा वजन नियंत्रण तथा बेहतर स्वास्थ्य की ओर प्रेरित करना है साधकों ने अधिक संख्या में शिविर में प्रतिभाग करने के साथ ही नियमित रूप से योग करने हेतु उत्प्रेरित किया गया ।

योग समापन के उपरांत आपदा प्रबंधन अधिकारी मीरा रावत द्वारा मुख्य विकास अधिकारी को सामुदायिक केंद्र की समस्याओं से अवगत कराया और बताया कि यह केंद्र जनवरी 25 से लगातार निशुल्क योग सेवा संचालित कर रहा है । केंद्र के विकास सौन्दरीकरण हेतु विभिन्न सुझाव दिए गए ।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उक्त समस्या के निवारण , वृक्षारोपण, व अन्य कार्यो हेतु आश्वस्त किया गया ।