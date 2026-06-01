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हरिद्वार में अखिल भारतीय काव्य महोत्सव आयोजित, देशभर के कवियों ने बांधा समां

नर्मदा आव्हान सेवा समिति के आयोजन में साहित्य मनीषी सम्मान से सम्मानित हुए कवि
Himanshu DwivediH
Himanshu Dwivedi·
🏷 हरिद्वार
Jun 01, 2026, 04:16 AM
हरिद्वार:  समाजसेवा, कला, साहित्य, संस्कृति को सर्मपित संस्था नर्मदा आव्हान सेवा समिति नर्मदापुरम द्वारा प्रेस क्लब सभागार में अखिल भारतीय काव्य महोत्सव एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कैप्टन किशोर करैया के संयोजन एवं कवि तथा वरिष्ठ पत्रकार ब्रिजेन्द्र हर्ष की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली से आयी मुख्य अतिथी अुनराधा पाण्डेय, विशिष्ट अतिथी अनिल मिश्र, विजय बागरी, सुनील केहरी सहित  विभिन्न प्रांतों के 35 से अधिक कविया और कवयित्रियों ने काव्यपाठ किया। कार्यक्रम का शुभारंभ देवाशीष अग्रवाल तथा आराध्य अग्रवाल द्वारा सरस्वती वंदना तथा स्वागत गान से हुआ। कैप्टन करैया ने स्वागत भाषण दिया। काव्यपाठ का प्रारंभ सबसे कम उम्र के कवि अवनीत आज़ाद ने वो नाम एक अकम्प सा भूताल में भूकंप सा, विकास का, विनाश का वो नाम एक स्वांस का से किया। ओज कवयित्री अपराजिता उन्मुक्त ने राम के स्वर का तुम जाप करना सीख लो, कर्म में श्रीराम को सिद्धांत करना सीख लो, रोशनी रावत ने हूं मैं कालिदास की शकुंतला, रामायण की गाथा हूं, डा.शिरीष अग्रवाल ने मुझे वो सांवली लड़की बहुत प्यारी सी लगती है, सुधीर गुप्ता ने जीवन की आपाधापी में यह बाग़ सजाया हरा भरा, अभिलाषा स्नेह ने जग में इतने सारे चेहरे सबमे एक तुम्हारा चेहरा, भूल नहीं पाया अंतर्मन साधारण सा प्यारा चेहरा, प्रियंका पटेल ने तोड़ के सारी जंजीरें अब हमने कदम उठाया है, गुरूर चूर चूर हुआ उसका जो हमसे टकराया है, अनमोल चौहान ने वेद या पुराण देखो गीता या कुरान देखो, प्रेम नेम को सब उपासना बता रहे हैं की प्रस्तुति दी।  मुख्य अतिथि अनुराधा पाण्डेय ने कहा कि कविता सभी को सुनाने की चीज नहीं, न ही यह सभी को प्राप्त होती है। यह ईश्वर द्वारा प्राप्त वह प्रसाद है, जो सभी के हिस्से में नहीं आता। अपना हर्ष साझा करते हुए उन्होंने नर्मदा आह्वान सेवा समिति तथा कैप्टन करैया  के उज्ज्वलंत भविष्य की कामना करते हुए अपना आशीर्वाद प्रदान किया। कार्यक्रम में  ब्रजेश शर्मा, अशोक श्रीवास्तव, अमित बिल्लौरे, डा.शिरीष अग्रवाल, रामलखन सिंह, शिवानंद पटेल, अनिल कुमार, सुधीर गुप्ता, कविता राजपूत, अरविंद दुबे, सुभाष सिंह, मीरा पटेल, डा.प्रद्युम्न कुमार मिश्र आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के उपरांत नर्मदा आव्हान सेवा समिति ने सभी कवयित्रियों को स्मृति चिन्ह एवं साहित्य मनीषी सम्मान से अंलकृत किया।
 
 
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