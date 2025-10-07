स्थानीय

Pushkar Singh Dhami Sports : मुख्यमंत्री धामी ने की खेल विभाग की समीक्षा, अवसंरचना और युवा प्रोत्साहन पर जोर

सीएम धामी ने खेल अवसंरचना मजबूत करने और युवाओं को खेलों की ओर प्रेरित करने पर जोर दिया।
Oct 07, 2025, 08:02 AM
देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में खेल विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने राज्य में खेल अवसंरचना को सुदृढ़ करने और युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के दौरान तैयार किए गए खेल अवसंरचना का नियमित रख-रखाव और उसके प्रभावी उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि राज्य में खेल गतिविधियों को निरंतर गति मिल सके। उन्होंने निर्देश दिए कि इन परिसंपत्तियों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए राज्यभर में नियमित खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए।

मुख्यमंत्री धामी ने हल्द्वानी में प्रस्तावित खेल विश्वविद्यालय और लोहाघाट में बनने वाले महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की प्रगति में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन से प्रदेश के खिलाड़ियों को उच्चस्तरीय प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे उत्तराखंड खेल क्षेत्र में नई पहचान स्थापित करेगा।

सीएम धामी ने युवाओं में खेलों के प्रति उत्साह बढ़ाने के लिए न्याय पंचायत स्तर से लेकर विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी जैसी प्रतियोगिताओं के भव्य आयोजन पर बल दिया। साथ ही, उन्होंने खेल एवं युवा कल्याण विभाग को अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को आवश्यक सहयोग प्रदान करने के निर्देश दिए।

राष्ट्रीय खेलों के मद्देनजर मुख्यमंत्री धामी ने खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराने पर जोर दिया। उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को समयबद्ध पुरस्कार, छात्रवृत्ति और बीमा सुरक्षा के लाभ सुनिश्चित करने को कहा। इसके अलावा, उन्होंने, निजी क्षेत्र और कॉरपोरेट जगत की भागीदारी से खेल अवसंरचना के विकास पर ध्यान देने के निर्देश दिए, ताकि खेल सुविधाओं का विस्तार जन-जन तक हो सके।

मुख्यमंत्री धामी ने गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण के लिए अनुभवी प्रशिक्षकों की नियुक्ति और विभिन्न खेल अकादमियों की स्थापना में तेजी लाने की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार का संकल्प प्रदेश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ना है।

सीएम धामी ने कहा कि खेल न केवल शारीरिक विकास को बढ़ावा देते हैं, बल्कि युवाओं में अनुशासन और नेतृत्व जैसे गुणों का भी विकास करते हैं।

बैठक में खेल मंत्री रेखा आर्या, उत्तराखंड राज्य स्तरीय खेल परिषद के उपाध्यक्ष हेमराज बिष्ट, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, विशेष प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा, सचिव शैलेश बगोली, निदेशक खेल आशीष चौहान सहित खेल विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

 

 

