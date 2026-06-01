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राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा भाजपा के लिए शुभ, कांग्रेस को करना चाहिए पुनर्विचार : महेंद्र भट्ट

देवभूमि की जनता सेना और सनातन का अपमान करने वालों को स्वीकार नहीं करेगी : भाजपा
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🏷 देहरादून
Jun 01, 2026, 06:54 AM

देहरादून : भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को उनके आने पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि उनकी उपस्थिति हमेशा भाजपा के लिए ही लाभकारी साबित होती है। चूंकि देवभूमि की राष्ट्रवादी जनता लगातार सेना और सनातन का अपमान करने वाले को कभी बर्दास्त नहीं करती है। लिहाजा कोई भी बड़े से बड़ा नेता आए, कांग्रेस पार्टी को उत्तराखंड में अस्तित्व के लिए जूझना ही पड़ेगा। 

विभिन्न माध्यमों से मीडिया द्वारा पूछे सवालों का जवाब देते हुए प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद श्री महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से सेना और सनातन विरोधी पार्टी है। जिसमें उनकी पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी का योगदान सबसे अधिक है। लिहाजा उनके आने से प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को खुशफहमी हो सकती है, लेकिन प्रदेश की प्रबुद्ध जनता को नही। क्योंकि राहुल और कांग्रेस पार्टी का सनातन एवं सेना विरोधी चाल, चरित्र और चेहरा सब देख चुके हैं। राज्य की सांस्कृतिक एवं राष्ट्र विरोधी जनता कभी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास नहीं करने वाली है जो लगातार सेना का अपमान करते हों। वह सेना के ऑपरेशन को खून की दलाली कहते हैं और सेना के शौर्य पर सबूत चाहिए। उत्तराखंड सैन्य बहुल प्रदेश है, जिसके युवाओं ने देश पर पीढ़ी दर पीढ़ी मर मिटना सीखा है वहां की देशभक्त जनता विपक्ष के ऐसे कायरों और मौकापरस्तों को कभी भी स्वीकार नहीं करने वाली है। 

उन्होंने कहा कि हमारे राज्य को देवभूमि भी कहा जाता है, जहां से सनातनी विचारों एवं संस्कृति का संदेश दुनिया भर में जाता है। यहाँ के देवतुल्य लोग राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को कभी स्वीकार नहीं करने वाले हैं। जिनके रग रग में सनातन का विरोध दौड़ता हो। उन्हे राम मंदिर के बनने की खुशी नहीं बल्कि बाबरी मस्जिद नहीं बनने का दुख होता हो। कांग्रेसी सरकारों मे  पहली प्राथमिकता एक ही समुदाय विशेषकर मुस्लिम समुदाय ही रहते हैं। जो आज भी जहां सत्ता में हैं वहां धर्म के आधार पर आरक्षण देकर तुष्टिकरण की पराकाष्ठा है। 

उन्होंने तंज कसा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को गलतफहमी हो सकती है कि राहुल के आने से राज्य में उनकी स्थिति में कोई सुधार आ सकता है। जबकि प्रदेश की जनता पूरी तरह स्पष्ट है कि सनातन और राष्ट्र विरोधी लोग उन्हे बर्दाश्त नही करेंगे। जहां तक भाजपा की बात है तो हम भी निश्चिंत है कि राहुल गांधी का आना हमेशा हमारी पार्टी के लिए शुभ होता है।

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