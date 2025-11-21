स्थानीय

Uttarakhand Visit : सेना के जवानों और ग्रामीणों से मंत्री ने की मुलाकात, डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने का दिया संदेश

मंत्री गणेश जोशी ने माणा में डिजिटल भुगतान और विकास पर दिया जोर
🏷 चमोली
Nov 21, 2025, 03:01 AM
चमोली : सेना के जवानों और ग्रामीणों से मंत्री ने की मुलाकात, डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने का दिया संदेश

चमोली: उत्तराखंड के ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी गुरुवार को चमोली स्थित देश के पहले गांव माणा पहुंचे। माणा पहुंचने पर उन्होंने भारतीय सेना के जवानों से मुलाकात की और उनका हालचाल लिया।

मंत्री ने जवानों की वीरता और सेवा भावना की सराहना करते हुए कहा कि सेना के जवानों का योगदान देश की सुरक्षा में अविस्मरणीय है।

इसके बाद मंत्री जोशी ने माणा बाजार का दौरा किया, जहां उन्होंने स्थानीय दुकानदारों, तीर्थयात्रियों और गांववासियों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने यात्रा व्यवस्था और सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली।

माणा बाजार में मंत्री ने स्थानीय उत्पादों की खरीदारी की और डिजिटल पेमेंट के माध्यम से भुगतान किया। स्थानीय लोगों को उन्होंने डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया और कहा कि इससे व्यापार में पारदर्शिता और सुविधा दोनों बढ़ेंगी।

इसके साथ ही उन्होंने डिजिटल पेमेंट के फायदे बताते हुए अधिक से अधिक लोगों को इसे शुरू करने का आह्वान किया। मंत्री जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि माणा गांव को देश का पहला गांव बनने का गौरव प्राप्त है। माणा के लोग अपनी संस्कृति, परंपरा और देशभक्ति के लिए पूरे उत्तराखंड में प्रेरणा स्रोत हैं।

मंत्री जोशी ने क्षेत्र में पर्यटन और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों की बात भी की।

उन्होंने महिलाओं के सशक्तीकरण को लेकर भी बात की और बताया कि राज्य सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं पर काम कर रही है। अब तक 1.65 लाख से अधिक महिलाओं को "लखपति दीदी" बनाया जा चुका है, जो राज्य सरकार के महिला सशक्तीकरण और आजीविका संवर्धन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

इस दौरान मंत्री जोशी ने बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर काम कर रहे श्रमिकों से भी मुलाकात की और उन्हें मिठाई खिलाकर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने श्रमिकों के कठिन कार्य को सराहा और कहा कि कठोर परिस्थितियों में भी उनका समर्पण प्रशंसनीय है।

