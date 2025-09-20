अन्तरराष्ट्रीय

Zubeen Garg Death : सिंगापुर में असम के सिंगर जुबीन गर्ग का पोस्टमार्टम पूरा, असम के सीएम हिमंता ने जानकारी दी

सिंगापुर से लाया जाएगा जुबीन गर्ग का पार्थिव शरीर, गुवाहाटी में अंतिम दर्शन की तैयारी।
Sep 20, 2025, 01:17 PM
गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने जानकारी दी है कि गायक जुबीन गर्ग का सिंगापुर में पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है। जुबीन गर्ग के पार्थिव शरीर को सिंगापुर से भारत लाया जाएगा, जहां असम के गुवाहाटी में अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही हैं।

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, 'जुबीन गर्ग का सिंगापुर में पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है। जुबीन गर्ग के पार्थिव शरीर को भारतीय दूतावास के अधिकारियों की उपस्थिति में उनके (जुबीन गर्ग) साथ आई टीम को सौंपा जा रहा है, जिसमें शेखर ज्योति गोस्वामी, संदीपन गर्ग और मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा शामिल हैं।"

जुबीन गर्ग की मौत के मामले में हिमंता बिस्वा सरमा ने सिंगापुर के उच्चायुक्त साइमन वोंग से बात की है और जांच का अनुरोध किया है। एक अन्य अपनी पोस्ट में उन्होंने कहा, "मैंने सिंगापुर के उच्चायुक्त साइमन वोंग से बात की और जुबीन गर्ग के असामयिक निधन के कारणों की विस्तृत जांच का अनुरोध किया। उच्चायुक्त ने मुझे इस संबंध में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है।"

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि वे भारत के उच्चायुक्त शिल्पक अंबुले के लगातार संपर्क में हैं। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, "हम यह सुनिश्चित करने के लिए समन्वय कर रहे हैं कि जुबीन का पार्थिव शरीर जल्द से जल्द असम वापस आ जाए। जैसे ही प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, मैं आपको अपडेट जरूर बताऊंगा।"

हिमंता बिस्वा सरमा ने गुवाहाटी के सरुसजाई स्टेडियम का दौरा किया, जहां जुबीन गर्ग के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि जुबीन के प्रत्येक शुभचिंतक सुचारू और परेशानी मुक्त तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें।

बता दें कि जुबीन गर्ग 52 वर्ष के थे। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में भाग लेने गए जुबीन गुरुवार रात तट पर डाइविंग कर रहे थे, जब सांस लेने में दिक्कत हुई। सिंगापुर पुलिस के गोताखोरों ने उन्हें समुद्र से बाहर निकाला और नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। आईसीयू में गहन उपचार के बावजूद डॉक्टर उन्हें बचा न सके।

 

